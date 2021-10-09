До свята на честь захисників української Незалежності, магазин випустив речі із "совковим" написом. Користувачі обурилися такій ідеї і штурмують сторінку онлайн-магазину гнівними коментарями.

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"Таких більше не роблять"

До свята 14 жовтня магазин, який виготовляє речі з різними принтами і написами, зробив 6 святкових наборів. Кожен із них складається з трусів і шкарпеток, є жіночі варіанти і чоловічі.

Останній із наборів, який викладений у фотогалереї має чіткий ностальгійний за радянським минулим посил – "Зроблений у СРСР – Таких більше не роблять".

Шкарпетки і труси
Чоловічий набір "шкарпетки + труси" з написом про СРСР / Фото з інстаграму nusho.shop

До того ж навіщось до фото на фото товарів зверху наліпили герб України. У контексті ностальгійної фрази про СРСР воно виглядає навіть цинічно. Також смм-ники вирішили покласти тег #деньзащитникаотечества – свята, який відзначають російські окупанти.

Користувачам такий креатив "не зайшов": люди активно пишуть гнівні коментарі.

Ось деякі з них:

  • Ви шарите, що наші захисники якраз таки борються проти цього СРСР та імперіалізму? Ви шарите, що ті, кому даруватимуть це, жертвують своїми життями, щоб СРСР не мав впливу на нас? Ви хворі?
  • Сподіваюсь, що вам знесуть акк (не забудьте поскаржитись), а згодом і взагалі бізнес загниє, совкод***ери.
  • Чемодан вокзал Росія.
  • Писати біля #деньзахисникаукраїни про защиту отєчєства – це дно.
  • Максимально убого фанатіти за ссср.
  • Завжди вважала товар з цієї сторінки всратим та не якісним, але тепер вважаю щей огидним.
  • Який дєнь защітніка атєчєства? ви країну не переплутали?

Шкарпетки і 23 лютого

Самий факт – дарувати чоловікам шкарпетки, дешеву парфумерію, приладдя для гоління – йде корінням у СРСР. Оскільки люди жили небагато й вибір подарунків в умовах соціалістичної економіки був обмежений, з'явився традиційний набір на 23 лютого – шкарпетки, одеколон або крем для гоління.

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Традиційно 23 лютого у Союзі усім чоловікам чи навіть школярам, незалежно чи справді вони захищали державу, дарували щось недороге. Ця абсурдна традиція перекочувала і в пострадянську Україну.

Головне про свято Дня Захисників і Захисниць

  • Після початку збройної агресії Росії у 2014 році призначили свято на честь Героїв, які захищають Україну.
  • Для цього обрали 14 жовтня – День козацтва і свято Покрови Пресвятої Богородиці.
  • Із 2015 року цей день є вихідним.
  • Відтак від традиції відзначати 23 лютого – свято окупанта – навідріз відмовилися.
  • У 2021 році Верховна Рада вирішила перейменувати свято, прибравши гендерну нерівність. Так, свято стали називати Днем захисників і захисниць.