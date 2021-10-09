Громадяни матимуть нагоду використати чотири вихідні дні поспіль для подорожей із Києва до Рахова, Ужгорода, Ковеля, Одеси, Миколаєва, Чернівців і не тільки.
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У міста-мільйонники
Також УЗ запускає три додаткові поїзди, які з'єднають міста-мільйонники:
- №241/242 Харків – Одеса;
- №168/167 Львів – Одеса;
- №211/212 Харків – Львів.
Додаткові рейси потягів
Окрім цього, на святкові дні Укрзалізниця призначає додаткові рейси поїздів:
- №26/25 Одеса – Івано-Франківськ (12 жовтня з Одеси та 16 жовтня з Івано-Франківська),
- №136/135 Чернівці – Одеса (з Чернівців 12, 14 та 16 жовтня, з Одеси 13, 15 та 17 жовтня).
Також подовжить маршрут прямування поїзда № 779/780 Суми – Київ до Вінниці (відправлення поїзда туди та зворотно 14 жовтня).