Громадяни матимуть нагоду використати чотири вихідні дні поспіль для подорожей із Києва до Рахова, Ужгорода, Ковеля, Одеси, Миколаєва, Чернівців і не тільки.

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У міста-мільйонники

Також УЗ запускає три додаткові поїзди, які з'єднають міста-мільйонники:

№241/242 Харків – Одеса;

№168/167 Львів – Одеса;

№211/212 Харків – Львів.

Додаткові рейси потягів

Окрім цього, на святкові дні Укрзалізниця призначає додаткові рейси поїздів:

№26/25 Одеса – Івано-Франківськ (12 жовтня з Одеси та 16 жовтня з Івано-Франківська),

№136/135 Чернівці – Одеса (з Чернівців 12, 14 та 16 жовтня, з Одеси 13, 15 та 17 жовтня).

Також подовжить маршрут прямування поїзда № 779/780 Суми – Київ до Вінниці (відправлення поїзда туди та зворотно 14 жовтня).

Зверніть увагу! Повний список додаткових поїздів та дати відправлення – дивіться за посиланням.