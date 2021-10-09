К празднику в честь защитников украинской Независимости, магазин выпустил вещи с "совковой" надписью. Пользователи возмутились такой идее и штурмуют страницу онлайн-магазина гневными комментариями.

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"Таких больше не делают"

К празднику 14 октября магазин, который изготавливает вещи с различными принтами и надписями, сделал 6 праздничных наборов. Каждый из них состоит из трусов и носков, есть женские варианты и мужские.

Последний из наборов, который выложен в фотогалерее имеет четкий ностальгический по советскому прошлому посыл – "Сделан в СССР – таких больше не делают".



Мужской набор "носки + трусы" с надписью о СССР / Фото из инстаграма nusho.shop

К тому же зачем-то к фото товаров сверху налепили герб Украины. В контексте ностальгической фразы об СССР оно выглядит даже цинично. Также СММщики решили сделать тег #деньзащитникаотечества – праздника, который отмечают российские оккупанты.

Пользователям такой креатив "не зашел": люди активно пишут гневные комментарии.

Вот некоторые из них:

Вы шарите, что наши защитники как раз таки борются против этого СССР и империализма? Вы шарите, что те, кому будут дарить это, жертвуют своими жизнями, чтобы СССР не имел влияния на нас? Вы больны?

Надеюсь, что вам снесут акк (не забудьте пожаловаться), а потом и вообще бизнес загниет, совкодр***ры.

Чемодан вокзал Россия.

Писать возле #деньзащитника Украины о защите отечества – это дно.

Максимально убого фанатеть за ссср.

Всегда считала товар с этой страницы всратым и не качественным, но теперь считаю щей отвратительным.

Какой День защитника Отечества? вы страну не перепутали?

24 канал обратился за комментарием к компании nusho.shop по этому инциденту. Впрочем, пока мы не получили ответа.

Носки и 23 февраля

Сам факт – дарить мужчинам носки, дешевую парфюмерию, принадлежности для бритья – уходит корнями в СССР. Поскольку люди жили небогато и выбор подарков в условиях социалистической экономики был ограничен, появился традиционный набор на 23 февраля – носки, одеколон или крем для бритья.

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Традиционно 23 февраля в Союзе всем мужчинам или даже школьникам, независимо действительно ли они защищали государство, дарили что-то недорогое. Эта абсурдная традиция перекочевала и в постсоветскую Украину.

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