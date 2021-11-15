Все это происходит на фоне обострения на белорусско-польской границе. Соответствующее заявление сделал Артис Пабрикс, глава Министерства обороны Латвии.

Обратите внимание В Латвии запретили публичное использование георгиевской ленты: какое наказание

Военные учения – это сигнал Минску

Чиновник уточнил, что учения начались 13 ноября и продлятся до 12 декабря. Маневры будут проходить в приграничном Латгальском районе. Туда уже прибыло около 3 тысяч военных вооруженных сил Латвии и подразделений национальной гвардии.

Я попросил провести военные учения, чтобы наши белорусские "коллеги", если их можно так назвать, поняли, что это не зря,

– подчеркнул он.

Пабрикс также объяснил, что его министерство анализирует разные варианты вероятного развития событий. В ведомстве не исключают, что группы мигрантов могут отправиться к границе Беларуси с Латвией. "Мы готовы к этому", – заверил он.