В этом заверил глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко. Вместе с министром внутренних дел Денисом Монастырским они изучали ситуацию на границах Волыни.

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На данный момент возле границ развернули лагеря и продолжаются учения силовиков. Пограничники и нацгвардейцы во время учений отрабатывают разные возможные ситуации, прикрывая друг друга от провокаций вероятных нарушителей. В качестве последних – несколько молодых людей, которые отрабатывают отпор группе лиц.

Как проходят учения

К учениям привлекли военную технику. Из броневиков для тренировки раздаются предупреждения об ответственности за нарушение государственной границы и призывы остановиться.

"Отработали силовой отбой от нарушителей, которые могут использовать коктейли Молотова, какие-то камни или большой численностью пробовать проникнуть на нашу территорию. Наша задача – сдержать сопротивление, которое оказывают нам", – объяснил лейтенант, участник учений Госпогранслужбы Иван Бондарь.

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За учениями наблюдают руководители обоих ГПСУ и МВД. Они уверены, что сил для обороны государственных границ у Украины достаточно.

Мы готовы к обороне и защите нашей государственной границы. Не видим того, что у нас завтра разовьется такой миграционный кризис, который наблюдаем между Польшей, Литвой и Беларусью. На следующей неделе запланирована работа группы офицеров ГПСУ именно в Польше на границе с Беларусью, где они смогут посмотреть тактику действий. Сергей Дейнеко Глава Государственной пограничной службы Украины

Что на границе с Беларусью

Граница Украины с Беларусью с 1991 года почти не обустроена. Первые пограничные знаки начали устанавливать всего 6 лет назад.

Решение об укреплении на заседании Совета национальной безопасности было принято в июле 2021 года, а в августе его подписал президент. На данный момент в самых угрожающих участках уже натянули колючую проволоку и выкопали рвы.

Государственная граница, если мы говорим об инженерно-технических сооружениях, почти не обустроена. И фактически на сегодняшний день впервые приняли решение профинансировать в бюджете 2021 года масштабные строительные работы интеллектуальной границы с Россией и Беларусью. В следующем году начнут работу. Денис Монастырский Министр внутренних дел Украины

Какая ситуация с мигрантами в Беларуси

По информации разведки, на белорусско-польской границе находится около 5 тысяч мигрантов. В министерстве не исключают сценария, что они могут двинуться сюда.

Если беженцы дойдут до Украины и беспорядки будут массовыми, а кому-то еще и удастся прорваться через охрану, то ими в дальнейшем будут заниматься дипломатические ведомства. Нарушителей до решения вопроса будут содержать в пункте для нелегалов.

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Самое главное в защите границы

Самые опасные участки уже укрепляются. Общая стоимость обустройства границы – 17 миллиардов гривен.

"Речь идет именно об интеллектуальной границе, о том, что можно заранее получать информацию о незаконном пересечении границы", – сказал Монастырский.

Самое главное – это не живая линия, линия из людей, которые должны стоять вдоль границы – 1000 км границы. Речь идет о быстрой мобильной доставке туда сил и средств для того, чтобы противодействовать.

– добавил он.

Для этого пограничная служба должна получить новые вертолеты, которые смогут быстро доставить группы спецназначения в зону прорыва. В министерстве также рассчитывают на помощь ОТО, в частности, сил терробороны и общественных формирований, у которых есть право применять травматическое оружие.