Международное сообщество решительно осуждает события на белорусской границе. Об этом говорится в заявлении, с которым Украина и ЕС выступили на заседании Генассамблеи ООН.
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Авторы документа также осуждают любые попытки третьих стран использовать торговлю людьми, миграцию или контрабанду людей.
"Цинизм белорусского режима"
Страны призвали "белорусский режим" немедленно прекратить эту практику и другие гибридные угрозы. Например, постоянное блокирование доступа к гуманитарной помощи.
Беларусь сейчас широко использует миграцию в политических целях. Эта практика равносильна контрабанде людей или торговле людьми,
– говорится в заявлении.
Подчеркнули, что это свидетельствует о цинизме белорусского режима, который подвергает опасности жизнь и здоровье людей. Таким образом, хотят отвлечь внимание от нарушений прав человека и жестоких репрессий в стране.
Что происходит на границе
- Ситуация на белорусско-польской границе накалилась 8 ноября. Многие нелегалы тогда пытались попасть в Евросоюз.
- В Польше уверены, что самопровозглашенный президент Александр Лукашенко спровоцировал миграционный кризис на границе для дестабилизации ситуации в Евросоюзе.
- В украинской разведке предполагают, что возле границы собралось около 15 тысяч человек.
- 12 ноября нелегалы пытались прорваться через польскую границу. После задержания силовиками, они возвращались и ходили под забором.