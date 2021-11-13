Международное сообщество решительно осуждает события на белорусской границе. Об этом говорится в заявлении, с которым Украина и ЕС выступили на заседании Генассамблеи ООН.

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Авторы документа также осуждают любые попытки третьих стран использовать торговлю людьми, миграцию или контрабанду людей.

"Цинизм белорусского режима"

Страны призвали "белорусский режим" немедленно прекратить эту практику и другие гибридные угрозы. Например, постоянное блокирование доступа к гуманитарной помощи.

Беларусь сейчас широко использует миграцию в политических целях. Эта практика равносильна контрабанде людей или торговле людьми,

– говорится в заявлении.

Подчеркнули, что это свидетельствует о цинизме белорусского режима, который подвергает опасности жизнь и здоровье людей. Таким образом, хотят отвлечь внимание от нарушений прав человека и жестоких репрессий в стране.

Что происходит на границе