Міжнародна спільнота рішуче засуджує події на білоруському кордоні. Про це мовиться у заяві, з якою Україна та ЄС виступили на засіданні Генасамблеї ООН.

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