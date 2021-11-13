Зокрема, Кремль прагне розмістити російські бази на території сусідньої Білорусі. До чого це може привести – 24 каналу розповів аналітик Українського інституту майбутнього Ігор Тишкевич.
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У Кремлі хочу свої військові бази на території Білорусі
Білорусь та Росія планують посилювати регіональне угруповання військ. Ігор Тишкевич каже, що Москва спробує все ж таки втягнути Білорусь у формат, коли на території Республіки будуть російські бази, чого поки не дуже хоче Мінськ.
За словами Тишкевича, Кремль має свої плани щодо Білорусі / Фото Міжнародного центру перспективних досліджень
Також Кремль хоче максимізувати співпрацю військово-промислового комплексу Білорусі з російським. Тим самим фактично повернути відносини до стану 2013 року, коли білоруська оборонка фактично була підрядником для російської. Але ця ситуація змінилася до 2019 року.
У 2013 році 80% експорту військової білоруської продукції, в першу чергу нової, приходилося на Російську Федерацію. Це були не фінальні вироби, а певні складові частини російських комплексів, які Москва пропонувала, в тому числі на зовнішніх ринках. Однак у 2019 році на долю Росії припадало лише 26% військового експорту Республіки Білорусь.
Для Росії, пояснив експерт, звісно, це неприпустима ситуація. Тому другий напрям – це співпраця військово-промислових комплексів та максимальна залученість білоруських спеціалістів у роботу на російську оборонку.
Путін не полишає надій розмістити російські бази в Білорусі / Фото з архіву 24 каналу
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Що відбувається на кордоні Білорусі:
- З Білорусі до кордону з Польщею 8 листопада вирушила колона мігрантів. Деяким з них вдалося прорвалися на територію країни й втекти. Однак згодом людей затримали.
- Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Олександр Лукашенко спровокував політичну кризу на польсько-білоруському кордоні для дестабілізації ситуації у ЄС. Водночас прем'єр-міністр Латвії назвав ситуацію з мігрантами "гібридною атакою на увесь Євросоюз".
- У німецькому Бундестазі запропонували відкрити контрольований шлях для мігрантів з Білорусі до Польщі, залучивши до цього Україну. У відповідь на це Олексій Данілов порекомендував німецьким соціал-демократам розмістити мігрантів з Білорусі у себе вдома.
- Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив, що через події у Білорусі український кордон додатково охоронятимуть 8 500 військових.