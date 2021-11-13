Зокрема, Кремль прагне розмістити російські бази на території сусідньої Білорусі. До чого це може привести – 24 каналу розповів аналітик Українського інституту майбутнього Ігор Тишкевич.

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У Кремлі хочу свої військові бази на території Білорусі

Білорусь та Росія планують посилювати регіональне угруповання військ. Ігор Тишкевич каже, що Москва спробує все ж таки втягнути Білорусь у формат, коли на території Республіки будуть російські бази, чого поки не дуже хоче Мінськ.

За словами Тишкевича, Кремль має свої плани щодо Білорусі / Фото Міжнародного центру перспективних досліджень

Також Кремль хоче максимізувати співпрацю військово-промислового комплексу Білорусі з російським. Тим самим фактично повернути відносини до стану 2013 року, коли білоруська оборонка фактично була підрядником для російської. Але ця ситуація змінилася до 2019 року.

У 2013 році 80% експорту військової білоруської продукції, в першу чергу нової, приходилося на Російську Федерацію. Це були не фінальні вироби, а певні складові частини російських комплексів, які Москва пропонувала, в тому числі на зовнішніх ринках. Однак у 2019 році на долю Росії припадало лише 26% військового експорту Республіки Білорусь. Ігор Тишкевич Аналітик Українського інституту майбутнього

Для Росії, пояснив експерт, звісно, це неприпустима ситуація. Тому другий напрям – це співпраця військово-промислових комплексів та максимальна залученість білоруських спеціалістів у роботу на російську оборонку.

Путін не полишає надій розмістити російські бази в Білорусі / Фото з архіву 24 каналу

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Що відбувається на кордоні Білорусі: