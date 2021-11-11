Про це він сказав перед переговорами з виконувачкою обов'язків канцлера Німеччини Ангелою Меркель. За словами Каріньша, єдиним способом забезпечити свободу пересування людей у Європейський Союз є виконання чітких процедур в'їзду.

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"Такого ми ще ніколи не бачили", – підкреслив Прем'єр-міністр Латвії Криш'яніс Каріньш.

Водночас Ангела Меркель закликала знайти гуманне розв'язання проблеми з нелегальними мігрантами в Білорусі, які прагнуть в ЄС. Вона додала, що наразі цього не відбувається.

"Важливо, щоб ЄС мав нагоду захищати свої зовнішні кордони", – додала виконувачка обов'язків канцлера Німеччини Ангела Меркель.

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