Про це він сказав перед переговорами з виконувачкою обов'язків канцлера Німеччини Ангелою Меркель. За словами Каріньша, єдиним способом забезпечити свободу пересування людей у Європейський Союз є виконання чітких процедур в'їзду.
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"Такого ми ще ніколи не бачили", – підкреслив Прем'єр-міністр Латвії Криш'яніс Каріньш.
Водночас Ангела Меркель закликала знайти гуманне розв'язання проблеми з нелегальними мігрантами в Білорусі, які прагнуть в ЄС. Вона додала, що наразі цього не відбувається.
"Важливо, щоб ЄС мав нагоду захищати свої зовнішні кордони", – додала виконувачка обов'язків канцлера Німеччини Ангела Меркель.
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Мігранти на кордоні Білорусі: коротко
- Вранці 8 листопада з Білорусі до кордону з Польщею вирушила колона мігрантів. Деяким з них згодом таки вдалося прорвалися на територію країни й втекти, пізніше – людей затримали.
- Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький назвав ситуацію на кордоні "тихою помстою Лукашенка". Він заявив, що мовиться про вияв державного тероризму.
- Згодом з'явилося відео, де білоруські силовики відштовхують нелегалів, які намагалися повернутися.