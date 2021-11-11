Об этом он сказал перед переговорами с исполняющим обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель. По словам Кариньша, единственным способом обеспечить свободу передвижения людей в Европейский Союз является выполнение четких процедур въезда.
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"Такого мы еще никогда не видели", – подчеркнул премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.
В то же время Ангела Меркель призвала найти гуманное решение проблемы с стремящимися в ЕС нелегальными мигрантами в Беларуси. Она добавила, что пока этого не происходит.
"Важно, чтобы ЕС имел возможность защищать свои внешние границы", – добавила исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель.
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Мигранты на границе Беларуси: коротко
- Утром 8 ноября из Беларуси на границу с Польшей отправилась колонна мигрантов. Некоторым из них впоследствии удалось прорваться на территорию страны и бежать, позже – людей задержали.
- Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал ситуацию на границе "тихой местью Лукашенко". Он заявил, что речь идет о проявлении государственного терроризма.
- Впоследствии появилось видео, где белорусские силовики отталкивают пытавшихся вернуться нелегалов.