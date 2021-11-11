В польском Министерстве обороны обнародовали соответствующее видео. На опубликованных кадрах видно, как некоторые силовики, стоящие вдоль границы с белорусской стороны, вооружены винтовками Драгунова и РПГ.
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Проекция власти со стороны белорусов. Некоторые солдаты специально со снайперскими винтовками и гранатометами,
– говорится в сообщении.
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В Польше заявили о "государственном терроризме"
- Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что на границе Польши и Беларуси – политический кризис. Его спровоцировал Лукашенко для дестабилизации ситуации в ЕС.
- По словам политика, ситуация на границе – это проявление государственного терроризма.
- Моравецкий подчеркнул, что "это также "тихая месть" Александра Лукашенко за поддержку демократических выборов населения в Беларуси в августе прошлого года".
- Кроме того, премьер заявил: Ситуация может ухудшиться.
- Также Моравецкий предполагает, что, возможно, придется иметь дело с новыми методами провокации со стороны Лукашенко.
Сообщение Ministerstwo Obrony Narodowej:
Projekcja siły ze strony Białorusinów. Niektórzy z żołnierzy specjalnie dają się nagrywać z karabinami snajperskimi i granatnikami.