У цьому запевнив голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко. Разом із міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським вони вивчали ситуацію на рубежах Волині.

До теми Знову неспокійна ніч на кордоні: до Польщі прорвалися 50 мігрантів з Білорусі

Наразі у прикордонні розгорнули табори й тривають навчання силовиків. Прикордонники й нацгвардійці під час навчань відпрацьовують різні можливі ситуації, прикриваючи один одного від провокацій ймовірних порушників. У ролі останніх – кілька молодиків, які відпрацьовують відсіч групі осіб.

Як відбуваються навчання

У навчанні залучили військову техніку. З броньовиків для тренування лунає попередження про відповідальність за порушення державного кордону й заклики зупинитися.

"Відпрацювали силовий відбій від порушників, які можуть використовувати коктейлі Молотова, якесь каміння або великою чисельністю пробувати проникнути на нашу територію. Наше завдання – стримати опір, який чинять нам", – пояснив лейтенант, учасник навчань Держприкордонслужби Іван Бондар.

Читайте також Лукашенку – трибунал: європейські країни закликали ввести жорсткі санкції проти Білорусі

За навчаннями спостерігають керівники обох ДПСУ та МВС. Вони певні, що сили для оборони державних рубежів в України достатньо.

Ми готові до оборони й захисту нашого державного кордону. Не бачимо того, що в нас завтра розвинеться така міграційна криза, яку спостерігаємо між Польщею, Литвою та Білоруссю. Наступного тижня запланована робота групи офіцерів ДПСУ саме в Польщі на кордоні з Білоруссю, де вони зможуть подивитися на тактику дій. Сергій Дейнеко Голова Державної прикордонної служби України

Що на кордоні з Білоруссю

Кордон України з Білоруссю з 1991 року майже не облаштований. Перші прикордонні знаки почали встановлювати лише 6 років тому.

Рішення про укріплення на засіданні Ради національної безпеки ухвалили в липні 2021 року, а в серпні його підписав президент. Наразі у найзагрозливіших ділянках уже натягнули колючий дріт і викопали рови.

Державний кордон, якщо ми говоримо про інженерно-технічні споруди, майже необлаштований. І фактично на сьогодні вперше ухвалили рішення профінансувати в бюджеті 2021 року масштабні будівельні роботи інтелектуального кордону з Росією і Білоруссю. Протягом наступного року розпочнуть роботу. Денис Монастирський Міністр внутрішніх справ України

Яка ситуація з мігрантами в Білорусі

За інформацією розвідки, на білорусько-польському кордоні перебуває приблизно 5 тисяч мігрантів. У міністерстві не виключають сценарію, що вони можуть рушити сюди.

Якщо біженці таки дійдуть до України й заворушення будуть масовими, а комусь ще й удасться прорватися через охорону, то ними надалі займатимуться дипломатичні відомства. Порушників до розв'язання питання утримуватимуть у пункті для нелегалів.

Зверніть увагу Рівносильно торгівлі людьми, – заява ЄС та України про міграційну кризу у Білорусі

Найголовніше у захисті кордону

Найбільш небезпечні ділянки вже укріплюють. Загальна вартість облаштування кордону – 17 мільярдів гривень.

"Мова йде саме про інтелектуальний кордон, про те, що можна завчасно отримувати інформацію про незаконний перетин кордону", – сказав Монастирський.

Найголовніше – це не лінія жива, лінія з людей, які мають стояти вздовж кордону – 1000 км кордону. Мова йде про швидке мобільне доставлення туди сил і засобів для того, щоби протидіяти,

– додав він.

Для цього прикордонна служба має отримати новітні вертольоти, які зможуть швидко доправити групи спецпризначення в зону прориву. У міністерстві також розраховують на допомогу ОТГ, зокрема сил тероборони й громадських формувань, які мають право застосовувати травматичну зброю.