Голови міжнародних комітетів парламентів Європи вимагають розв'язання ситуації міграційної кризи на кордонах Білорусі та ЄС, а також покарання винних.

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З такими вимогами вони звернулися до:

голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн,

голови Європейської Ради Шарля Мішеля,

генсекретаря НАТО Єнса Столтенберга.

Свою позицію парламенти європейських країни окреслили у декількох пунктах. Зокрема, вони вимагають:

Ввести санкції щодо всіх аеропортів Білорусі, заборонити польоти над Білоруссю, ввести санкції щодо всіх міжнародних авіакомпаній, які порушують цю заборону. Вжити заходів, щоб запобігти гібридній агресії Лукашенка та розслідувати, в якій мірі треті країни залучені до підтримки протиправної діяльності режиму Лукашенка. Розслідувати ситуацію та плани Лукашенка щодо дестабілізації ситуації в Європи та гібридної агресії проти ЄС. Розпочати міжнародний судовий процес проти Лукашенка та його режиму за масові злочини проти народу Білорусі.

Зауважимо, що раніше Британія, США та країни ЄС звинуватили Білорусь у цинічному використанні біженців у політичних цілях. І хоча Володимир Путін каже, що Росія не причетна до міграційної кризи, Україна переконана, що ці події є новим етапом гібридної війни Кремля.

У чому звинувачують режим Лукашенка

Захід упевнений, що тисячі вихідців з Ірану, Іраку та Сирії організовано звезли на кордон, щоб потім витіснити їх на територію Євросоюзу. Таке рішення, як вважають, ухвалив президент Білорусі.

Сам Лукашенко заявив, що транзит біженців здійснює якась "європейська мафіозна структура". І застеріг Польщу від провокацій на кордоні, куди і Варшава, і Мінськ стягнули війська.