Многие из них остались в Минске, некоторые поселились в других городах. Об этом в эфире 24 канала отметил белорусский журналист Франак Вячорка.

Стоит прочитать Огромная группа мигрантов из Беларуси готовится штурмовать границу с Польшей

Мигранты прибыли еще в июне

Он рассказал, что некоторые мигранты даже заняли дачи, летние домики некоторых белорусов.

Операцию, по нашей информации, запланировали еще в апреле – мае. Но многие мигранты начали прибывать еще к концу июня,

– подчеркнул Вячорка.

По его словам, тогда организовали чартерные рейсы различных авиакомпаний, в частности "Белавия", которые привозили от 500 до 2 тысяч человек еженедельно.

Специальный замысел Лукашенко

Как отметил журналист, многие люди находятся сейчас на границе не по своей воли. Их белорусские силовики заставляют штурмовать ограждение.

"Лагерь тоже создали с помощью военных Лукашенко. Это тоже специальный замысел, чтобы показать, как Польша не хочет пускать несчастных людей", – пояснил он.

Попытки прорвать границу увеличивались каждый месяц, каждую неделю. Этот апогей, кульминация произошла на минувшей неделе – за неделю до принятия санкций. Поэтому можно связывать ситуацию, которая происходит сейчас, кризис – с принятием санкций Евросоюзом. Франак Вячорка Белорусский журналист

Журналист рассказал о ситуации на границе: смотрите видео​

Главное о ситуации на границе