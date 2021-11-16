Многие из них остались в Минске, некоторые поселились в других городах. Об этом в эфире 24 канала отметил белорусский журналист Франак Вячорка.
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Мигранты прибыли еще в июне
Он рассказал, что некоторые мигранты даже заняли дачи, летние домики некоторых белорусов.
Операцию, по нашей информации, запланировали еще в апреле – мае. Но многие мигранты начали прибывать еще к концу июня,
– подчеркнул Вячорка.
По его словам, тогда организовали чартерные рейсы различных авиакомпаний, в частности "Белавия", которые привозили от 500 до 2 тысяч человек еженедельно.
Специальный замысел Лукашенко
Как отметил журналист, многие люди находятся сейчас на границе не по своей воли. Их белорусские силовики заставляют штурмовать ограждение.
"Лагерь тоже создали с помощью военных Лукашенко. Это тоже специальный замысел, чтобы показать, как Польша не хочет пускать несчастных людей", – пояснил он.
Попытки прорвать границу увеличивались каждый месяц, каждую неделю. Этот апогей, кульминация произошла на минувшей неделе – за неделю до принятия санкций. Поэтому можно связывать ситуацию, которая происходит сейчас, кризис – с принятием санкций Евросоюзом.
Журналист рассказал о ситуации на границе: смотрите видео
Главное о ситуации на границе
- Скопление мигрантов там заметили еще на прошлой неделе. Впрочем все это время ситуацию не решают, она еще больше обостряется.
- Латвия решила провести военные учения на границе с Беларусью. Глава Минобороны конкретно не сказал, что учения связаны с мигрантским кризисом, однако страна хочет быть готовой.
- Группе из 50 мигрантов удалось прорваться на польскую территорию в районе населенного пункта Стажина. Впоследствии сотрудникам полиции часть из них удалось задержать, все они оказались гражданами Ирака.
- Офицеры белорусских спецслужб активно забрасывают камнями польских солдат. В ночное время используют стробоскопы и лазеры, чтобы дезориентировать поляков.