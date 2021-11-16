Травмированного правоохранителя госпитализировали в больницу. Кроме него, пострадал еще один военный.

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Мигранты бросали камни

Мигранты бросали камни и другие предметы. Из-за этого пострадал полицейский, которого с травмой черепа госпитализировали.

К сожалению – в результате нападения людей, инспирированных белорусской стороной, один из полицейских получил тяжелые ранения, пока ему оказывают помощь, скорая везет полицейского в больницу, вероятно, у него перелом кости черепа после поражения предметом,

– заявили в полиции.

Кроме него, пострадал еще солдат, получивший удар камнем в лицо. Ему оказали медицинскую помощь.

В МВД Польши выразили благодарность всем силовым структурам, сдержавшим сегодняшнюю атаку мигрантов в Кузнице.

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