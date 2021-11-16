Такое мнение народный избранник высказал в эфире одного из украинских телеканалов. По его словам, украинские военные-добровольцы смогут защищать границы Евросоюза.

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Помощь от Украины ЕС

"С нашей стороны было бы уместно помочь Европейскому Союзу и, прежде всего, Польше с кризисом на границе. Направить небольшой контингент на помощь польским силам безопасности", – отметил Дунда.

"Слуга народа" убежден, что это было бы настоящее союзное сотрудничество. И таким образом Украина наладила бы более тесные связи с блоком стран НАТО и ЕС.

Депутат подчеркнул, что защита Европы – это должна быть функция Украины в Евросоюзе.

Он также отметил, что войска Великобритании, которые могут попасть в Украину – это "зонтик" на случай обострения ситуации с Россией. Мол, это "первый реальный шаг поддержки от союзников".

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