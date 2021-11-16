Таку думку народний обранець висловив у ефірі одного з українських телеканалів. За його словами, українські військові-добровольці зможуть захищати межі Євросоюзу.
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Допомога від України ЄС
"Із нашого боку було б доречно допомогти Європейському Союзу й, насамперед, Польщі з кризою на кордоні. Скерувати невеликий контингент на допомогу польським силам безпеки", – зазначив Дунда.
"Слуга народу" переконаний, що це була б справжня союзна співпраця. І в такий спосіб Україна налагодила б більш тісні зв'язки з блоком країн НАТО та ЄС.
Депутат підкреслив, що захист Європи – це має бути функція України в Євросоюзі.
Він також зауважив, що війська Великої Британії які можуть потрапити в Україну – це "парасолька" на випадок загострення ситуації з Росією. Мовляв, це "перший реальний крок підтримки від союзників".
Напружена ситуація на кордоні Польщі й Білорусі: останні новини
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- Європа у ситуації звинувачує самопроголошеного білоруського президента Олександра Лукашенка, водночас самі мігранти розповідають, що добиралися до кордону з Москви.
- У зв'язку з міграційною кризою, українське МЗС, прикордонники й силовики готуються до найгіршого сценарію. Не виключають як прориву біженців до України, так і вторгнення Росії.