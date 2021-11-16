Для чого Україні британські військові

Річ у тім, що біля українського кордону вже 8 років перебуває російська армія. Вона налічує від 80 до 90 тисяч військових, які в будь-який момент готові атакувати нашу державу.

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Вирішальну роль під час такого наступу будуть грати артилерія та бронетанкова техніка, а основна частина битв відбуватиметься на відкритій місцевості.

У скептиків новини про "600 британців" виникає логічне питання: якщо багатотисячна армія піде у наступ, то чим допоможуть понад пів тисячі спецназівців, які гірше за наших хлопців орієнтуються в місцевості?

Що треба знати про автора статті

Піддається сумніву джерело інформації про "600 британців". Автор статті Ден Ворбертон посилається на власні джерела, які ми з вами перевірити не можемо.

Якщо подивитись на інші матеріали, які писав Ден, то ми побачимо статті з такими назвами:

"Британка, яка уникла смертної кари за вбивство чоловіка в Малайзії, повертається";

"Університет, який дозволив 2 вбивцям навчати студентів, дозволяє третьому вбивці читати лекції";

"Чоловік, який скинув хлопчика з Тейт Модерн, тепер звинувачується у зґвалтуванні у тюремних душових".

Журналіст, який до цього писав про убивць і маніяків Великої Британії, раптово став джерелом секретної інформації про перекидання в Україну британського спецназу.

Дивіться, я не стверджую, що такого не може бути. Однак як журналіст кажу, що це виглядає дивно. В контексті цього нам потрібно розглянути такі питання: не просто "чи є ця інформація дійсною", а "навіщо вона була подана взагалі"? Будь-яка інформація є частиною інформаційної війни.

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Лондон не сумнівається у загрозі від Кремля

Стаття таблоїду The Mirror підвищила ставки у битві за Україну. Фактично Велика Британія оголосила готовність військового зіткнення з Росією в разі її наступу на українську територію.

Лондон не сумнівається в тому, що є висока ймовірність військової загрози від Кремля. Це підтверджує офіційна заява британського генерала сера Ніка Картера про те, що збройні сили цієї країни мають бути готові до війни з Росією.

Тобто, ось цю цитату джерела видання The Mirror.

"Від 400 до 600 військовослужбовців готові. Їхнє обладнання спаковане, вони готові летіти в Україну, де можуть або приземлитися, або висадитися з парашутом. Вони натреновані для обох варіантів", – вказано у статті.

Це варто розуміти, як "Британія готова захищати Україну". Це меседж Кремлю, що наші союзники готові до безпосереднього залучення у конфлікт. Це свого роду метод стримування агресії Росії.

Велика Британія протягом тривалого часу показує Україні, що вона є нашим надійним партнером. Наприклад, зараз міністерка закордонних справ Великої Британії закликала європейські країни об'єднатися проти введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік-2".

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Дії Великої Британії у сукупності – це гарний маркер високої готовності країни до опору російській агресії. У випадку наступу Росії бойове зіткнення кремлівських військ та солдатів наших союзників є неминучим. І у випадку, якщо від російської зброї загине хоч один британець, то Кремль вже матиме справу з НАТО.