Прокуратура расследует дело по статье о нападении на правоохранителей. Об этом рассказал глава польской полиции Ярослав Шимчик.

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Пострадавшие бойцы

Руководитель полиции Польши сообщил, что в результате попыток штурма границы, которые происходили в течение 16 ноября, всего пострадали 12 силовиков:

9 полицейских,

2 пограничников,

1 военный.

Всех раненых госпитализировали в больницу. У них разные травмы головы и конечностей. Все они получили травмы на переходе в районе Кузницы.

Полицейского с проломленным черепом выписали

Ранее польская полиция сообщила, что в результате попытки штурма один из полицейских получил серьезную травму. Ему камнем проломили череп.

Но теперь глава полиции сообщил, что полицейский чувствует себя хорошо. Более того, он по собственному желанию уже покинул больницу.

К счастью, травмы не угрожают жизни или здоровью. Ждем окончательных результатов исследования, но у полицейского все хорошо,

– рассказал Ярослав Шимчик.

Украина тоже готовится защищать границу