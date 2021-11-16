Об этом глава МВД Денис Монастырский рассказал Ильве Йоханссон, комиссару Евросоюза по внутренним делам. Они пообщались по телефону 16 ноября.

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Чиновники обсудили ситуацию с нелегальными мигрантами на границах ЕС. Министр внутренних дел подчеркнул, что Украина заинтересована в расширении сотрудничества с Евросоюзом, чтобы вместе противостоять угрозам гибридного характера.

Мы рассматриваем ситуацию на белорусско-польской границе в контексте стратегии Кремля на ослабление Евросоюза,

– отметил Монастырский.

Министр пояснил, что в МВД оценили происходящее на границах с Беларусью, странами Балтии и Польши. Есть основания прогнозировать вероятную эскалацию и наращивание нелегальной миграции на украинско-белорусской границе. Поэтому туда направляют дополнительные силы и проводят обучение территориальной обороны.

Глава МВД об обустройстве границы

Также Монастырский упомянул о проекте EU4IBM – "Поддержка ЕС в укреплении интегрированного управления границами в Украине". Он считает, что целесообразно использовать его вторую фазу, чтобы обустроить украино-белорусский участок границы. По словам чиновника, это поможет улучшить материально-техническую базу пограничников и позволит эффективно противодействовать незаконной миграции и перемещению контрабанды.

Справка. Этот проект начали в декабре 2019 года и будут реализовываться до июня 2022 года. Он предусматривает внедрение реформ, которые позволят приблизить украинскую систему управления границами к стандартам ЕС.

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