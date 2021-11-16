Правоохранители получили травмы во время столкновений с мигрантами на границе Польши и Беларуси. Об этом полиция сообщила 16 ноября.
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7 польских правоохранителей получили ранения на границе
В результате сегодняшних (речь идет о 16 ноября – 24 канал) ранены 7 полицейских,
– рассказали в ведомстве.
Полиция объяснила, что в результате столкновений с мигрантами ранения получили:
- полицейский, которого ударили камнем по голове;
- женщина-полицейская, получившая травму головы;
- 5 полицейских с травмами рук и ног.
Всех полицейских госпитализировали. Они получили травмы от брошенных предметов.
На границе Польши и Беларуси ранения получили 7 полицейских: смотрите видео
Кстати, в ведомстве, подводя итог 16 ноября, сообщили, что ситуация на границе контролируемая и серьезные инциденты не зафиксированы.
Ситуация на границе Польши и Беларуси: последние новости
- 16 ноября полиция Польши сообщала, что мигранты на белорусско-польской границе в Кузнице забросали пограничников камнями. Из-за этого серьезную травму головы получил, по меньшей мере, один правоохранитель. Также пострадал еще солдат, получивший удар камнем в лицо. Ему оказали медицинскую помощь.
- В этот же день Польша сообщила, что мигрантов на границе вооружили шумовыми гранатами. Они уже применили их в отношении польских военных.
- Перед тем в ночь на 16 ноября на границе Польши белорусские силовики разрушали забор на линии разграничения. Они пытались дать возможность мигрантам нелегально пробраться через границу.
- Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сказал, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко спровоцировал миграционный кризис для дестабилизации ситуации в ЕС.
Полный текст: публикация полиции Польши:
В результате сегодняшних нападений ранены 7 полицейских. Среди них полицейский, которого ударили камнем по голове и доставили в больницу; женщина-полицейская с травмой головы доставлена в больницу и 5 полицейских с травмами рук и ног. Травмы были получены от брошенных в нас предметов.