Таким образом они пытались дать возможность мигрантам нелегально пробраться через границу.

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Министр обороны Мариуш Блащак отметил, что польская армия и пограничники прекрасно справились с задачей. Они совместно смогли укрепить посты на переходе в Кузнице.

Польские службы отбили атаку со стороны Беларуси и не допустили проникновение мигрантов на территорию страны,
– добавил он.

Белорусские силовики ломают забор, чтобы мигранты могли прорваться / Фото из твиттера Мариуша Блащака

Ситуация на белорусско-польской границе: коротко

  • Ситуация на белорусско-польской границе обострилась 8 ноября. Тогда заметили большое количество беженцев с Ближнего Востока. Они пытаются попасть в Европу.
  • Матеуш Моравецкий заявил, что самопровозглашенный президент Александр Лукашенко спровоцировал миграционный кризис на границе для дестабилизации ситуации в Евросоюзе.
  • Польша сообщила, что белорусские силовики не впускают нелегалов обратно. Запад уверен, что их организованно свезли на границу, чтобы потом вытеснить на территорию ЕС.

Текст публикации Минобороны Польши:

Белорусские службы под прикрытием ночи разрушают забор, чтобы позволить мигрантам нелегально пересечь границу.