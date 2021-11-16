Таким образом они пытались дать возможность мигрантам нелегально пробраться через границу.
Читайте также Мигранты атаковали польских пограничников: одному пробили шлем
Министр обороны Мариуш Блащак отметил, что польская армия и пограничники прекрасно справились с задачей. Они совместно смогли укрепить посты на переходе в Кузнице.
Польские службы отбили атаку со стороны Беларуси и не допустили проникновение мигрантов на территорию страны,
– добавил он.
Белорусские силовики ломают забор, чтобы мигранты могли прорваться / Фото из твиттера Мариуша Блащака
Ситуация на белорусско-польской границе: коротко
- Ситуация на белорусско-польской границе обострилась 8 ноября. Тогда заметили большое количество беженцев с Ближнего Востока. Они пытаются попасть в Европу.
- Матеуш Моравецкий заявил, что самопровозглашенный президент Александр Лукашенко спровоцировал миграционный кризис на границе для дестабилизации ситуации в Евросоюзе.
- Польша сообщила, что белорусские силовики не впускают нелегалов обратно. Запад уверен, что их организованно свезли на границу, чтобы потом вытеснить на территорию ЕС.
Текст публикации Минобороны Польши:
Белорусские службы под прикрытием ночи разрушают забор, чтобы позволить мигрантам нелегально пересечь границу.