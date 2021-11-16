Несколько сотен мигрантов предприняли попытку прорыва 15 ноября около 16:00. Это произошло в районе населённого пункта Старжины.
Кстати Яблоку негде упасть: Польша показала кадры из пограничных пунктов, там более 3 000 мигрантов
Как прорывались нелегалы
Нелегалы вооружились щитами, сбитыми из досок. Они пытались преодолеть проволочные заграждения и забросать польских силовиков камнями.
Камни мигрантов / Фото польской полиции
Камень повредил шлем одного из силовиков. Однако польские полицейские, пограничники и военные остановили прорыв. Одному из силовиков камень повредил шлем.
Атака мигрантов была отбита,
– говорится в сообщении полиции.
Поврежденный шлем / Фото польской полиции
Какая ситуация на польско-белорусской границе
- Поток мигрантов в ЕС через Беларусь увеличился еще в августе. Дело в том, что после введения санкций ЕС самопровозглашенный президент Александр Лукашенко заявил, что Минск не будет больше задерживать нелегалов.
- Уже 8 ноября ситуация особенно обострилась. На границе Польши и Беларуси заметили тысячи мигрантов.
- 15 ноября Польша заявила, что белорусы согнали на пограничный переход "Кузьница" около 3,5 тысячи беженцев.
- ЕС утвердил новые санкции против Беларуси на фоне миграционного кризиса.
- 15 ноября мигранты снова начали нашествие на польскую границу. Нелегалы разрушили ограждение с белорусской стороны на пропускном пункте "Брузги". Возле польской границы была огромная очередь.
Самодельные щиты мигрантов / Фото польской полиции