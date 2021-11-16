Несколько сотен мигрантов предприняли попытку прорыва 15 ноября около 16:00. Это произошло в районе населённого пункта Старжины.

Кстати Яблоку негде упасть: Польша показала кадры из пограничных пунктов, там более 3 000 мигрантов

Как прорывались нелегалы

Нелегалы вооружились щитами, сбитыми из досок. Они пытались преодолеть проволочные заграждения и забросать польских силовиков камнями.

Камни мигрантов / Фото польской полиции

Камень повредил шлем одного из силовиков. Однако польские полицейские, пограничники и военные остановили прорыв. Одному из силовиков камень повредил шлем.

Атака мигрантов была отбита,

– говорится в сообщении полиции.

Поврежденный шлем / Фото польской полиции

Какая ситуация на польско-белорусской границе

Поток мигрантов в ЕС через Беларусь увеличился еще в августе. Дело в том, что после введения санкций ЕС самопровозглашенный президент Александр Лукашенко заявил, что Минск не будет больше задерживать нелегалов.

Уже 8 ноября ситуация особенно обострилась. На границе Польши и Беларуси заметили тысячи мигрантов.

15 ноября Польша заявила, что белорусы согнали на пограничный переход "Кузьница" около 3,5 тысячи беженцев.

ЕС утвердил новые санкции против Беларуси на фоне миграционного кризиса.

15 ноября мигранты снова начали нашествие на польскую границу. Нелегалы ​​разрушили ограждение с белорусской стороны на пропускном пункте "Брузги". Возле польской границы была огромная очередь.

Самодельные щиты мигрантов / Фото польской полиции