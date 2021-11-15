Новую информацию о мигрантах на польско-белорусской границе в сети рассказал спикер министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.

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Возле "Кузницы" собрались 3,5 тысячи мигрантов

Утром 15 ноября большое количество мигрантов пришло к белорусскому пункту пропуска "Брузги", который граничит с польским "Кузница".

По информации польской полиции, белорусы собрали примерно 3,5 тысячи мигрантов на закрытом пограничном переходе в "Кузнице",

– рассказал Жарин.

Представитель министра также обнародовал видео с границы, на котором заметно огромное скопление людей.

Скопление мигрантов на польской границе: смотрите видео

Кроме того, полиция Подляского воеводства опубликовала кадры с полицейского вертолета. На них видны одиночные палатки и костры, которые мигранты разожгли у пограничного перехода.

Палатки и костры беженцев: смотрите видео

"На пограничном переходе в Кузнице собирается все больше мигрантов", – сообщает польское МВД.

Мигрантов на границе становится больше: смотрите видео

Количество попыток пересечь границу уменьшилось

Пресс-секретарь пограничной службы Польши Анна Михальская рассказала, что количество попыток нелегально пересечь белорусско-польскую границу упало. В то же время изменилась тактика мигрантов. В большинстве случаев на территорию Польши пытаются проникнуть группами.

К слову, пограничный переход "Брузги-Кузница" был закрыт, когда начался миграционный кризис.

Обратите внимание! Утром 15 ноября стало известно, что мигранты начали нашествие на польскую границу. Нелегалы разрушили ограждение с белорусской стороны на пропускном пункте "Брузги". В результате под польским забором образовалась очередь.