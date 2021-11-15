Нову інформацію про мігрантів на польсько-білоруському кордоні у мережі розповів речник міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин.

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Біля "Кузьниці" зібратися 3,5 тисячі мігрантів

Вранці 15 листопада велика кількість мігрантів прийшла до білоруського пункту пропуску "Брузгі", який межує з польським "Кузьниця".

За інформацією польської поліції, білоруси зібрали приблизно 3,5 тисячі мігрантів на закритому прикордонному переході в Кузьниці",

– розповів Жарин.

Речник міністра також оприлюднив відео з кордону, на якому помітне величезне скупчення людей.

Скупчення мігрантів на польському кордоні: дивіться відео

Крім того, поліція Підляського воєводства опублікувала кадри з поліцейського гелікоптера. На них видно поодинокі намети та вогнища, які мігранти розпалили біля прикордонного переходу.

Намети та вогнища біженців: дивіться відео

"На прикордонному переході в Кузьниці збирається все більше мігрантів", – повідомляє польське МВС.

Мігрантів на кордоні стає більше: дивіться відео

Кількість спроб перетнути кордон зменшилася

Прессекретарка прикордонної служби Польщі Ганна Міхальська розповіла, що кількість спроб нелегально перетнути білорусько-польський кордон впала. Водночас змінилася тактика мігрантів. У більшості випадків на територію Польщі намагаються проникнути групами.

До слова, прикордонний перехід "Брузгі – Кузьниця" був закритий, коли почалася міграційна криза.

Зверніть увагу! Вранці 15 листопада стало відомо, що мігранти почали навалу на польський кордон. Нелегали зруйнували огорожу з білоруської сторони на пропускному пункті "Брузгі". У результаті під польським парканом утворилася черга.