Журналист Рикард Юзвяк сообщил, что новые критерии санкций утвердил глава МИД стран Евросоюза. Кроме того, в течение дня 15 ноября будут работать над политическим соглашением о введении дополнительных санкций.

В то же время, по словам Юзвяка, фактическая работа над вкладом в санкийный список людей и организаций сегодня не будет проведена.

Детали о санкциях

Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель заявил, что санкции могут коснуться руководителей авиакомпаний и туристических агентств.

По словам дипломата, "мы дадим "зеленый свет" расширению правовой базы для наших санкций против Беларуси, чтобы штрафные меры могли быть применены к любому, кто участвует в перевозке мигрантов в эту страну".

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий в преддверии введения санкций заявил, что новый пакет санкций может предусматривать полное закрытие границы с Беларусью.

Политик подчеркнул: это будет означать лишение режима экономических дивидендов.

