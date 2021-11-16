Согласно информации Минобороны Польши, нелегалов вооружили белорусские силовики. Против мигрантов применили слезоточивый газ и водометы.

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16 ноября на польско-белорусской границе обострилась ситуация. Нелегальные мигранты снова начали штурмовать границу, они пытались разрушить забор и попасть в Польшу.

В то же время в польских солдат пытались попасть камнями.

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