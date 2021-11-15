Соответствующее предложение во время согласительного совета озвучил спикер Руслан Стефанчук. Участники поддержали идею.

Заметьте Ситуация обостряется: на границе с Польшей слышна стрельба с белорусской стороны

На часе вопросов к правительству заслушают министра Дениса Монастырского, который как раз будет выступать по вопросам, связанных с неприкосновенностью украинско-белорусской границы,

– заявил Стефанчук.

Украина укрепляет границу с Беларусью