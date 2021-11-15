Відповідну пропозицію під час погоджувальної ради озвучив спікер Руслан Стефанчук. Учасники підтримали ідею.
Зауважте Ситуація загострюється: на кордоні з Польщею чутно стрілянину з білоруського боку
На годині запитань до уряду заслухають міністра Дениса Монастирського, який якраз буде виступати з питань пов'язаних з недоторканістю українсько-білоруського кордону,
– заявив Стефанчук.
Україна укріплює кордон з Білоруссю
- Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що на тлі кризи, яка сформувалася, Україна займається укріпленням кордону з Білоруссю.
- Свої дії наша держава координує з Польщею та Литвою. Завданням трьох країн є вирішувати міграційну кризу.
- Кулеба наголосив, що "сьогодні ми були сфокусовані на штучно створеній міграційній кризі, але ми не можемо знати, що трапиться завтра".
- Міністр закликав готуватися до будь-яких сценаріїв.
- Кулеба переконаний: ні Польща, ні Україна не є точкою призначення для мігрантів. Це лише транзитний шлях далі у ЄС.