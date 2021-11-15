Відповідну пропозицію під час погоджувальної ради озвучив спікер Руслан Стефанчук. Учасники підтримали ідею.

Зауважте Ситуація загострюється: на кордоні з Польщею чутно стрілянину з білоруського боку

На годині запитань до уряду заслухають міністра Дениса Монастирського, який якраз буде виступати з питань пов'язаних з недоторканістю українсько-білоруського кордону,

– заявив Стефанчук.

Україна укріплює кордон з Білоруссю