Три країни повинні вирішувати міграційну кризу. Слід готуватись до будь-яких сценаріїв. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Брюсселі під час ділового сніданку з міністрами закордонних справ країн-членів ЄС.

До теми Нова спроба мігрантів прорватися в Польщу: білоруську огорожу вже зламали, утворилась тиснява

Кулеба розповів, що минулої неділі керівники безпекових та оборонних структур України зустрілися у Луцьку та запросили приєднатися послів з Польщі й Литви.

Сьогодні ми були сфокусовані на штучно створеній міграційній кризі, але ми не можемо знати, що трапиться завтра,

– зазначив міністр.

Зміцнення кордону

Україна зміцнює кордон з Білоруссю. Він зауважив, що наразі не було потоку мігрантів до Україн. Це доводить, що ця міграційна криза є штучною. Міністр вважає, що вона прямо скерована проти Польщі і Литви, аби спровокувати та посіяти розбрат.

Кулеба зауважив, що ні Польща, ні Україна не є точкою призначення для мігрантів. Вони розглядають обидві країни як транзитний шлях далі у ЄС.

Що відомо про кризу на кордоні