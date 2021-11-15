Три країни повинні вирішувати міграційну кризу. Слід готуватись до будь-яких сценаріїв. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Брюсселі під час ділового сніданку з міністрами закордонних справ країн-членів ЄС.
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Кулеба розповів, що минулої неділі керівники безпекових та оборонних структур України зустрілися у Луцьку та запросили приєднатися послів з Польщі й Литви.
Сьогодні ми були сфокусовані на штучно створеній міграційній кризі, але ми не можемо знати, що трапиться завтра,
– зазначив міністр.
Зміцнення кордону
Україна зміцнює кордон з Білоруссю. Він зауважив, що наразі не було потоку мігрантів до Україн. Це доводить, що ця міграційна криза є штучною. Міністр вважає, що вона прямо скерована проти Польщі і Литви, аби спровокувати та посіяти розбрат.
Кулеба зауважив, що ні Польща, ні Україна не є точкою призначення для мігрантів. Вони розглядають обидві країни як транзитний шлях далі у ЄС.
Що відомо про кризу на кордоні
- З 8 листопада ситуація на польсько-білоруському кордоні загострилась. Мігранти намагаються прорватись через кордон у ЄС.
- Польща навіть оголосила на кордоні бойову готовність. Висунули близько 13 тисяч військових.
- Тільки за 13 листопада польська сторона зафіксувала 223 спроби незаконного перетину кордону. У ЄС припускають, що мігрантів організовано звозили до кордону. Думають, що до цього може бути причетний самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.
- 15 листопада нелегали уже зруйнували огорожу з білоруської сторони на пропускному пункті "Брузгі". Під польським парканом утворилася черга.