Политики договорились о том, проблема мигрантов выносится на уровень Беларуси и Евросоюза. Для этого представители обеих сторон должны срочно начать переговоры.
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Желание мигрантов попасть в Германию
Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила Александру Лукашенко о просьбе президента Еврокомиссии Урсулы фор дер Ляєн о привлечении к решению миграционной кризиса представителей соответствующих международных организаций, которые уже сотрудничают с Беларусью.
По данным пресс-службы самопровозглашенного белорусского президента, политики "пришли к определенному пониманию" ситуации, которая происходит в Беларуси на границе с Польшей. Также Меркель и Лукашенко якобы договорились о постоянном контакте в вопросах миграционного кризиса.
Отдельно Ангела Меркель и Александр Лукашенко обсудили намерения мигрантов попасть в Германию.
Миграционный кризис в Беларуси: последние новости
- В Польше прокуратура открыла уголовное дело из-за ситуации на границе с Беларусью. Во время очередной попытки штурма границы там пострадали 12 польских военных.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в случае обострения миграционного кризиса в Восточной Европе, Альянс поддержит своих союзников.
- Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что на решение миграционного кризиса нужно несколько месяцев или и лет.
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на идею немецкого депутата разместить мигрантов из Беларуси в Украине. Министр заявил, что Германии лучше стоит заниматься вопросом членства Украины в ЕС.
- В Еврокомиссии заявили, что готовы выделить 700 миллионов евро на помощь беженцам, которые сейчас находятся на белорусско-польской границе. Условием для этого является доступ гуманитарных организаций к нелегалам.