Блащак подчеркнул: ситуация остается сложной. В частности, в ночь с 16 на 17 ноября мигранты снова пытались прорваться через границу.

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Интенсивность была ниже, чем то, что мы могли видеть в Кузнице, но способ нападения на польскую границу остался прежним,

– заявил министр обороны Польши.

По словам политика, внимание мира приковано к Кузнице. В то же время на других участках границы ситуация также сложная.

Количество пострадавших растет