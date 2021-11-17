Блащак наголосив: ситуація залишається складною. Зокрема, у ніч з 16 на 17 листопада мігранти знову намагалися прорватися через кордон.
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Інтенсивність була нижчою, ніж те, що ми могли бачити в Кузниці, але спосіб нападу на польський кордон залишився таким самим,
– заявив міністр оборони Польщі.
За словами політика, увага світу прикута до Кузниці. Водночас на інших ділянках кордону ситуація також складна.
Кількість постраждалих зростає
- Очільник польської поліції Ярослав Шимчик розповів про 12 постраждалих польських бійців.
- Усі вони отримали травми на території Кузниці під час чергової спроби мігрантів штурмувати кордон.
- Серед постраждалих: 9 поліцейських, 2 прикордонників та 1 військовий.
- Усіх бійців довелося госпіталізувати.
- Під час попередніх спроб штурму одному з поліцейських проломили череп. Водночас, на щастя, наразі самопочуття правоохоронця покращується. Його вже виписали з лікарні.