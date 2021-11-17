З критикою Меркель виступив депутат фракції "Зелених" та член комітету Бундестагу з міжнародних справ Омід Нуріпур. Він назвав факт розмови "жахливим сигналом".

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Це – серйозне розчарування, – політики про розмову Меркель

Схожа позиція у голови комісії з закордонних справ парламенту Естонії Марко Міхкельсона. Він вважає, що виконувачка обов'язків канцлерки ФРН таким чином визнала легітимність президентства Лукашенка.

Це було серйозне розчарування, оскільки ми зайняли спільну позицію, що ми не визнаємо Лукашенка главою білоруської держави. Такий контакт Меркель створює досить дивне враження. Крім того, вона зробила це в обхід Польщі, а це дуже сподобалося б Путіну,

– сказав Мікхельсон.

"Пройшовся" по перемовинах Меркель і віцепрем'єр Польщі Ярослав Качинський.

Що відомо про розмову Лукашенка та Меркель

Меркель та Лукашенко проводили телефонні перемовини 15 листопада.

Темою обговорення стала міграційна криза на кордонах Білорусі та Польщі.

Це була перша розмова лідера країни ЄС з Лукашенком після виборів 2020 року.

Зверніть увагу! За інформацією білоруських ЗМІ, Лукашенко начебто запропонував Меркель свої шляхи вирішення кризи з мігрантами. Мовляв, політикиня пообіцяла підняти це питання на зустрічах з європартнерами, а згодом знову зателефонувати самопроголошеному президенту.

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