Спочатку спілкувались про ситуацію на білорусько-польському кордоні. Мовилось про спільні дії на кордоні у межах Союзної держави.

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Що говорили про Україну

Політики обговорили позапланові навчання України та США у Чорному морі. Путін розповів Лукашенку про ситуацію.

Натомість Лукашенко проінформував про телефонну розмову з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. Домовились і про графік майбутніх контактів.

Зверніть увагу! Країни Євросоюзу затвердили нові санкції проти Білорусі на тлі міграційної кризи. Лукашенко на це відповів, що "захищатиметься".

Лукашенко попросив у Путіна "Іскандери"

Раніше самопроголошений президент заявив, що хоче розмістити на заході й півдні Білорусі "Іскандери", тобто біля кордону з Україною в тому числі. Це російські ракетні комплекси, що можуть досягати відстані до 500 кілометрів.

Із цим проханням Лукашенко вже звернувся до Путіна. Каже, що Білорусь має тільки установки "Полонез" з максимальною дальністю пуску у 300 кілометрів. Тому, за словами білоруського політика, "хай стоять Іскандери".