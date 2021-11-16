Сначала общались о ситуации на белорусско-польской границе. Речь шла о совместных действиях на границе в рамках Союзного государства.

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Что говорили об Украине

Политики обсудили внеплановые учения Украины и США в Черном море. Путин рассказал Лукашенко о ситуации.

В то же время Лукашенко проинформировал о телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель. Договорились и о графике будущих контактов.

Обратите внимание! Страны Евросоюза утвердили новые санкции против Белоруссии на фоне миграционного кризиса. Лукашенко на это ответил, что будет "защищаться".

Лукашенко попросил у Путина "Искандеры"

Ранее самопровозглашенный президент заявил, что хочет разместить на западе и юге Беларуси "Искандеры", то есть у границы с Украиной в том числе. Это российские ракетные комплексы, которые могут достигать расстояния до 500 км.

С этой просьбой Лукашенко уже обратился к Путину. Говорит, что у Беларуси только установки "Полонез" с максимальной дальностью пуска в 300 километров. Поэтому, по словам белорусского политика, "пусть стоят Искандеры".