Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг у розмові з міністром оборони Литви Арвідасом Анушаускасом.
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Щоправда, які саме заходи вживатиме НАТО, наразі не повідомляється. У межах розмови Столтенберг і Анушаускас обмінялися інформацією про ситуацію на кордоні з Білоруссю і діями офіційного Мінська на цьому тлі.
Він (генсек НАТО – 24 канал) запевнив мене, що, якщо ситуація (на кордоні з Білоруссю – 24 канал) радикально зміниться, то буде підтримка з боку НАТО,
– заявив Анушаускас.
ЄС закликає Білорусь врегулювати ситуацію
Джерело: твіттер Жозепа Борреля
Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель у телефонній бесіді з главою МЗС Білорусі Володимиром Макеєм закликав білоруську сторону скоріше врегулювати ситуацію на кордоні з Польщею.
Я закликав до негайних дій щодо відновлення безпеки в районах Білорусії на кордоні з ЄС і звернувся із закликом звернути увагу на складну ситуацію людей, які там застрягли,
– написав Боррель.
Що про це каже Білорусь
За словами Борреля, Макей запевнив його в тому, що Мінськ має на меті розв'язання проблеми з нелегальними мігрантами.
Мігранти на кордоні з Польщею: все, що варто знати
- Ситуація на кордоні Польщі та Білорусі ускладнилася 8 листопада, коли до кордону з Польщею з білоруського боку підійшли кілька тисяч мігрантів з країн Близького Сходу.
- Люди бажають перебратися до ЄС, але не мають для цього законних підстав. Польські офіційні особи назвали те, що відбувається, найскладнішим моментом з початку кризи на кордоні.
- Згодом Польща повідомила, що білоруські силовики не впускають нелегалів назад. У Європі переконані, що їх організовано звезли на кордон.
- Країни Балтії звинувачують владу Білорусі в організації потоків мігрантів і називають це "гібридною агресією". Тієї ж позиції дотримується і Єврокомісія.
Додамо, що Євросоюз у понеділок, 15 листопада, затвердив нові санкції проти Білорусі.