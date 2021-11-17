Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг у розмові з міністром оборони Литви Арвідасом Анушаускасом.

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Щоправда, які саме заходи вживатиме НАТО, наразі не повідомляється. У межах розмови Столтенберг і Анушаускас обмінялися інформацією про ситуацію на кордоні з Білоруссю і діями офіційного Мінська на цьому тлі.

Він (генсек НАТО – 24 канал) запевнив мене, що, якщо ситуація (на кордоні з Білоруссю – 24 канал) радикально зміниться, то буде підтримка з боку НАТО,

– заявив Анушаускас.

ЄС закликає Білорусь врегулювати ситуацію

Джерело: твіттер Жозепа Борреля

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель у телефонній бесіді з главою МЗС Білорусі Володимиром Макеєм закликав білоруську сторону скоріше врегулювати ситуацію на кордоні з Польщею.

Я закликав до негайних дій щодо відновлення безпеки в районах Білорусії на кордоні з ЄС і звернувся із закликом звернути увагу на складну ситуацію людей, які там застрягли,

– написав Боррель.

Зверніть увагу! Це вже не перша розмова глави європейської дипломатії з Макеєм. Так, 14 листопада Боррель у телефонній розмові з главою МЗС Білорусі закликав Мінськ вирішити кризу з нелегальними мігрантами та допустити гуманітарні організації на кордон країни з Польщею.

Що про це каже Білорусь

За словами Борреля, Макей запевнив його в тому, що Мінськ має на меті розв'язання проблеми з нелегальними мігрантами.

Мігранти на кордоні з Польщею: все, що варто знати

Ситуація на кордоні Польщі та Білорусі ускладнилася 8 листопада, коли до кордону з Польщею з білоруського боку підійшли кілька тисяч мігрантів з країн Близького Сходу.

Люди бажають перебратися до ЄС, але не мають для цього законних підстав. Польські офіційні особи назвали те, що відбувається, найскладнішим моментом з початку кризи на кордоні.

Згодом Польща повідомила, що білоруські силовики не впускають нелегалів назад. У Європі переконані, що їх організовано звезли на кордон.

Країни Балтії звинувачують владу Білорусі в організації потоків мігрантів і називають це "гібридною агресією". Тієї ж позиції дотримується і Єврокомісія.

Додамо, що Євросоюз у понеділок, 15 листопада, затвердив нові санкції проти Білорусі.