Зеленский также рассказал польскому коллеге о ситуации на Востоке Украины. Также украинский лидер охарактеризовал шаги, которые его страна осуществляет для активизации работы всех переговорных форматов. Их целью является достижение мира.

Заметьте Имеем право решать сами, – Дуда высказался о переговорах Меркель и Лукашенко без него

Президент Зеленский также подчеркнул: необходимо сохранить санкционное давление на Россию со стороны международного сообщества.

Политики обсудили "Северный поток-2"

Значительное внимание в разговоре уделили "Северному потоку-2". В частности, обсудили координации позиций сторон по противодействию скандальному проекту.

И Зеленский и Дуда оценили "Северный поток – 2" как угрозу безопасности для всей Европы.

Это – стратегическое оружие в руках России,

– подчеркнул Зеленский.

Дуда обратился к полякам