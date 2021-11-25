Зеленский также рассказал польскому коллеге о ситуации на Востоке Украины. Также украинский лидер охарактеризовал шаги, которые его страна осуществляет для активизации работы всех переговорных форматов. Их целью является достижение мира.
Заметьте Имеем право решать сами, – Дуда высказался о переговорах Меркель и Лукашенко без него
Президент Зеленский также подчеркнул: необходимо сохранить санкционное давление на Россию со стороны международного сообщества.
Политики обсудили "Северный поток-2"
Значительное внимание в разговоре уделили "Северному потоку-2". В частности, обсудили координации позиций сторон по противодействию скандальному проекту.
И Зеленский и Дуда оценили "Северный поток – 2" как угрозу безопасности для всей Европы.
Это – стратегическое оружие в руках России,
– подчеркнул Зеленский.
Дуда обратился к полякам
- В обращении к народу польский лидер заявил, что страна стала жертвой гибридной войны КГБ Беларуси.
- День независимости Польши Дуда отметил на границе Беларуси и Польши. Туда президент прибыл, чтобы поддержать военных.
- По словам Дуды, мигранты с Ближнего Востока грубо используют диктатуру, чтобы дестабилизировать ситуацию в Польше и Европе в целом.
- Дуда рассказал, что постоянно контактирует с партнерами из Евросоюза и НАТО. Они уверяют Польшу в своей поддержке.