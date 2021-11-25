Встреча глав МИД состоится уже 30 ноября – 1 декабря. Пресс-служба Госдепа США обнародовала детали разговора госсекретаря США Энтони Блинкена и генсека НАТО Йенса Столтенберга.
Заметьте Зеленский и Дуда обсудили угрозы для безопасности Украины и Польши: о чем договорились
Блинкен обсудил сегодня со Столтенбергом сообщения о необычной военной активности России возле Украины,
– говорится в сообщении.
Блинкен заметил, что с нетерпением ждет встречи министров иностранных дел в Риге. Там состоится диалог по всему спектру вопросов, которые стоят перед НАТО.
Заявление экс-президента Евросовета
- Бывший президент Европейского совета Дональд Туск назвал угрозу российского вторжения в Украину серьезной проблемой. Политик подчеркнул, что о ней говорить в Польше стоит не через призму миграции, а в контексте безопасности Украины.
- На пресс-конференции в Варшаве Туск заявил: возможность российской эскалации стоит воспринимать серьезно.
- Политик также отметил, что уже в ближайшее время планирует "активно действовать" в украинском направлении.