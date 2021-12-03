Об этом сказал помощник российского лидера по внешней политике Юрий Ушаков, передают российские СМИ.

Важно В МИД России надеются на "быстрый контакт" Путина и Байдена

По словам Ушакова, Путин и Байден могут обсудить проблему достижения юридических договоренностей, которые исключают любое дальнейшее продвижение НАТО на восток. В этом контексте речь идет об Украине.

Это наше предложение о необходимости проведения работы по достижению договоренностей, которые исключали бы любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение военных на территории сопредельных с Россией государств. Включая и Украину,

– отметил помощник российского лидера.

По его словам, Москве срочно необходимы гарантии о нерасширении Альянса на восток. Также Ушаков упомянул о напряженной ситуации на границе с Украиной, но "забыл", что именно Россия виновата в эскалации и дестабилизационных действиях.

Другие темы встречи

Кроме того, не исключил Ушаков, президенты России и США могут обсудить и положение на рынке нефти. Среди других тем:

стратегическая стабильность,

двусторонние отношения,

Афганистан, Иран и Ливия,

пандемия COVID-19,

борьба с изменением климата.

Что известно о встрече Байдена и Путина

Ушаков заявил, что дату встречи по видеосвязи российского лидера Владимира Путина и президента США Джо Байдена предварительно утвердили, ее объявят после согласования с американской стороной.

Прорабатывается возможность проведения общения Путина с Байденом в формате видеоконференцсвязи. Причем этот контакт может состояться уже в ближайшие дни. У нас есть конкретная дата и время проведения видеоконференции,

– отметил Ушаков.

Он добавил, что сейчас встреча лидеров двух стран в формате видеоконференции достаточно активно готовится. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Байден могут провести переговоры 7 декабря.