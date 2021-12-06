Про це заявив високопоставлений представник Білого дому. За його словами, Байден поговорить не лише із Зеленським, а й з іншими лідерами ключових європейських союзників.

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Ці перемовини потрібні, щоб скоординувати своє послання і обговорити їх з Путіним. Як зауважив представник Білого дому, Байден має намір поговорити Путіним з "єдністю і сильною трансатлантичною солідарністю щодо подальших дій".

Інший варіант розвитку подій

Журналістка CNN Наташа Бертран у твітері написала, що президент США проведе переговори з українським колегою не до, а після розмови з Володимиром Путіним.

Блінкен (держсекретар США Ентоні Блінкен – 24 канал) розмовлятиме з президентом України Зеленським напередодні дзвінка (Байдена Путіну – 24 канал). А Байден поговорить із Зеленським через кілька днів після дзвінка,

– пояснила вона.

Байден не омине увагою тему України

Чиновник заявив, що президент США планує в розмові з Путіним висловити "глибоку стурбованість" нарощуванням Росією військової потужності вздовж кордону з Україною, а також "інші критичні питання" такі, як:

стратегічна стабільність,

кіберпростір,

ядерна програма Ірану.

Президент проведе переговори так само як він це робив у минулих дискусіях з Путіним, у професійній, відвертій, прямій манері, де він ясно дасть зрозуміти, що Сполучені Штати готові зробити, як щодо стримування, так і щодо дипломатії,

– сказав чиновник.

Що відомо про переговори Байдена та Путіна

Розмова лідерів США та Росії запланована на 7 грудня. Перемовини відбудуться у форматі відеозв'язку по захищеній лінії. Спочатку покажуть кілька початкових кадрів із зустрічі. Одразу після цього спілкування продовжать у закритому форматі.

Орієнтовно переговори стартують о шостій вечора за московським часом. У Кремлі думають, що триватиме розмова досить довго. Жодної спільної заяви після переговорів не передбачається. Пресслужба лише пообіцяла дати повідомлення про результати.

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Раніше помічник російського лідера із зовнішньої політики Юрій Ушаков заявив, що Путін і Байден можуть порушити питання про невступ України в НАТО. За його словами, Москві терміново необхідні гарантії щодо не розширення альянсу на схід.