Об этом заявил высокопоставленный представитель Белого дома. По его словам, Байден поговорит не только с Зеленским, но и другими лидерами ключевых европейских союзников.

Важно Возможно вторжение России в Украину: как США и ЕС могут остановить Путина

Эти переговоры необходимы, чтобы скоординировать свое послание и обсудить его с Путиным. Как отметил представитель Белого дома, Байден намерен поговорить Путиным с "единством и сильной трансатлантической солидарностью по поводу дальнейших действий".

Другой вариант развития событий

Журналистка CNN Наташа Бертран в твиттере написала, что президент США проведет переговоры с украинским коллегой не до, а после разговора с Владимиром Путиным.

Блинкен (госсекретарь США Энтони Блинкен – 24 канал) будет разговаривать с президентом Украины Зеленским накануне звонка (Байдена Путину – 24 канал). А Байден поговорит с Зеленским через несколько дней после звонка,

– объяснила она.

Байден не обойдет вниманием тему Украины

Чиновник заявил, что президент США планирует в разговоре с Путиным выразить "глубокую обеспокоенность" наращиванием Россией военной мощи вдоль границы с Украиной, а также "другие критические вопросы" такие, как:

стратегическая стабильность,

киберпространство,

ядерная программа Ирана.

Президент проведет переговоры так же, как он это делал в прошлых дискуссиях с Путиным, в профессиональной, откровенной, прямой манере, где он ясно даст понять, что Соединенные Штаты готовы сделать как в отношении сдерживания, так и в отношении дипломатии.

– сказал чиновник.

Что известно о переговорах Байдена и Путина

Разговор лидеров США и России запланирован на 7 декабря. Переговоры пройдут в формате видеосвязи по защищенной линии. Сначала покажут несколько начальных кадров по встрече. Сразу после этого общение будет продолжено в закрытом формате.

Ориентировочно переговоры стартуют в шесть вечера по московскому времени. В Кремле полагают, что будет продолжаться разговор довольно долго. Никакого совместного заявления после переговоров не предполагается. Пресс-служба лишь пообещала дать уведомление о результатах.

Актуально У Зеленского рассказали, чего ждут от переговоров Байдена и Путина

Ранее помощник российского лидера по внешней политике Юрий Ушаков заявил, что Путин и Байден могут поднять вопрос о неуступлении Украины в НАТО. По его словам, Москве срочно необходимы гарантии по поводу не расширения альянса на восток.