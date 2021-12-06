Администрация Джозефа Байдена считает реальной угрозу вторжения после приказа Владимира Путина в течение следующих двух – трех месяцев. Это происходит, не смотря на высокую цену для России, пишет Atlantic Council.

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Американская реакция

Обеспокоенные этими событиями, американцы отправили в Москву главу ЦРУ Билла Бернса, чтобы предупредить о жестких последствиях такого шага. Когда миссия не принесла никаких ожидаемых результатов, Вашингтон сделал ситуацию публичной.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил об этом на встрече с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Он упрекнул Россию в скоплении войск, предупредил о возможном нападении и заявил о полной поддержке Украины.

Встреча Энтони Блинкена и Дмитрия Кулебы / Фото Посольства США в Украине

США начали консультироваться с союзниками в Европе, и это им удалось – НАТО, Франция и Германия выпустили аналогичные заявления о поддержке Украины в случае новой агрессии.

Одновременно спрашивали Европу: что европейцы могут сделать для разработки новых санкций против России? А в плане военной помощи Киеву, если Москва снова ударит?

Авторы аналитического текста не утверждают, что Москва точно нападет – это вполне может быть блефом, но она ставит себя в позицию готовности к этому. А в риторике Путина о НАТО и Украине можно найти подтверждение.

На что рассчитывает Путин

Путин надеется, что достаточно напугает Запад и без применения силы, чтобы тот снизил поддержку Киева. Последний, в свою очередь, будет вынужден забыть о евроатлантической интеграции и снова принять российский диктат.

В Кремле уверены, что Запад убедит Украину согласиться на российские условия на предстоящих переговорах. Как они уже сделали в 2014 году, когда уговорили тогдашние украинские власти не использовать слабую армию во время аннексии Крыма Россией.

Путин повысил ставки, нарисовав новую "красную линию" в дополнение к давнему неприятию возможного вступления Украины в НАТО.

Путин "атакует" НАТО и Запад / Фото TIME Magazine

Недавно президент России заявил, что военное присутствие Альянса в Украине, союзное вооружение и обучение ее Вооруженных сил – равносильно военной интеграции Киева в НАТО. По его словам, это неприемлемая угроза для России.

Что говорит Путин об Украине За пределами обеспокоенности относительно безопасности, Украина – очень эмоциональный вопрос для Путина. Его заявления и псевдоисторические статьи ясно говорят, что он возмущается независимостью Украины, ставит под сомнение ее легитимность как независимого государства и существование украинцев как отдельного народа.

Также Владимир Путин не может спокойно принять отказ Украины от доминации над ней России. Он неоднократно делал заявления о захвате украинских земель (поскольку они, по его мнению, действительно российские, а лидеры СССР россиян "ограбили").

Путин может считать, что, несмотря на высокую цену вторжения, у него нет другого выбора. Если оттягивать это дальше, то он может потерять Украину навсегда. Это уже не вопросы военной безопасности, верховенства права и процветания. Если украинцы могут стать мощной нацией, это будет угрожать путинизму в России, поскольку они покажут хороший пример.

Путин боится потерять Украину / Фото из архива 24 канала

Как можно сдержать Россию

Даниэль Фрид (экс-посол США в Польше), Джон Гербст (экс-посол США в Украине) и Александер Вершбоу (экс-посол США в РФ и бывший заместитель генсекретаря НАТО) считают, что лучший способ удержать Россию от нападения – четко показать цену такого удара, одновременно предлагая Путину дипломатический выход из ситуации.

Администрация Байдена хорошо начала это делать, общаясь как с Москвой, так и с ЕС и Киевом. Следующие шаги показывают, что именно НАТО, США и ЕС должны сделать, чтобы отговорить Москву атаковать. Но самое главное – убедить Путина искать разумное политическое решение.

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Если Путин действительно планирует военное нападение против Украины, то США и союзники должны действовать быстро, чтобы заставить его изменить решение.

Какие шаги могут остановить Путина Цена должна включать мощное усиление санкций против Москвы, отмену соединяющего Россию и Германию трубопровода "Северный поток – 2" и заморозку оффшорных счетов Путина и его окружения.

Вашингтон также может угрожать отменой предстоящего саммита Байдена и Путина и снижением или отказом от кооперации в кибербезопасности и стратегической стабильности. Вашингтон вместе с НАТО должен еще раз подтвердить свою поддержку Украины, в том числе военную, в соответствии с ее суверенным правом на защиту. Усилия РФ в отношении рисования новых "красных линий" должны быть отвергнуты.

Украина нуждается в новейшем вооружении / Фото ABC News

В кратковременной перспективе, чтобы Россия не смогла быстро выиграть, Штаты должны ускорить доставку вооружения. В частности, систем способных к понижению эффективности войск России и повышению цены вторжения.

Это могут быть:

дополнительные системы Javelin;

противовоздушная и береговая оборона;

средства электронной борьбы;

оружие против артиллерии, контрбатарейные радары;

новые способы передачи данных разведки.

Американская приверженность помощи Украине в противостоянии с Россией должна быть выражена в постоянном, ротационном присутствии сил США и НАТО на нашей земле. Это касается учений, тренировок и заходов на морские базы.

Альянс должен согласиться, что Украине нужно быть в состоянии сдерживать агрессию России. Это должно стать главным приоритетом новой Стратегической концепции НАТО в 2022 году.

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Новые переговоры

Прочного набора кнутов между этими строчками может быть достаточно, чтобы заставить Путина отойти от пропасти. Они являются основой любой успешной системы сдержек и противовесов. Но планы Путина скорее изменятся из-за поддержки Киева союзниками. И если эти кнуты подкреплены дипломатической работой США и Украины, которая направлена ​​на новый старт застывших переговоров насчет Донбасса.

Такая инициатива позволит Москве выразить свою обеспокоенность напрямую с США по поводу Донбасса. Но без компрометации жизненно важных интересов Киева.

Это может сохранить цели минских договоренностей, восстанавливая украинский суверенитет и самовластие над оккупированными территориями, а также предотвратить желание Москвы превратить ОРДЛО в Троянского коня – как Приднестровье в Молдове.

Улица в Приднестровье / Фото The Alternative Traveil Guide

США могут стать полноправным участником этих переговоров вместе с Францией и Германией. Вашингтон должен согласовать с Киевом красные линии перед присоединением к разговору.

В общем, их четыре:

Киев не должен выполнять политическую часть Минска без соблюдения Россией воинской части (которую та никогда не выполняла); Добиться постоянного перемирия, вывода иностранных сил и тяжелого вооружения, роспуска нелегальных вооруженных формирований; Только после этого провести локальные выборы на Донбассе без присутствия России и ее прокси; Особый статус Донбасса должен основываться на Конституции Украины и законе о децентрализации.

Отдельный пункт – Донбасс (кто бы его не представлял – 24 канал) не должен иметь права вето на внешнюю политику Украины.

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Вопрос границы остается сложным, потому что Россия считает, что он должен стоять последним в списке. Киев и Вашингтон посредством компромисса могут предложить создание временной международной зоны.

Это будет выглядеть как введение нейтральных миротворческих сил, которые займут место российских и пророссийских отрядов внутри Донбасса, и создание временной гражданской (хотя, скорее, ВГА – военно-гражданской – 24 канал) администрации на смену самопровозглашенным республикам.

Зачем нужны международные наблюдатели Присутствующие международники восстановят нормальное управление, профессиональную местную полицию, будут наблюдать за возвращением беженцев и смогут организовать местные выборы по стандартам ОБСЕ.

Конечно, Россия может очень медленно реагировать на предложение компромисса от США и Украины. Но она полностью отвечает "Минску" и внедряет дополнительную имплементацию, которой в минских документах не было.

Все зависит от Москвы

Если Россия согласится остановить конфликт на Донбассе, основываясь на вышеизложенном, и выполнит свою часть договоренностей, США и союзники смогут уменьшить поставки летального оружия Киеву.

Также это откроет путь для постепенного отказа от санкций в результате войны на Донбассе и может возобновить сотрудничество между РФ и НАТО. Последний пункт помог бы разрядить беспокойство России по поводу долгосрочных отношений Украины с Альянсом.

Если же нет, то США, Британия, члены ЕС, Канада должны приготовить новые санкции, достаточно мощные, чтобы нанести ущерб России. Администрация Байдена сейчас именно этим занимается. Опции, которые будут расти, ударят по экономике РФ и ближайшему коррумпированному кругу Путина.

ЕС и США готовят новые санкции против России / Коллаж Global Trade Review

Варианты санкций, которые кажутся экстремальными сейчас, будут выглядеть нормальными, если Россия приступит к масштабным военным действиям против Украины. Если они интегрированы в целостную политику сопротивления злости, то могут работать разными способами.

Ограничения, введенные в 2014 году, уже нанесли значительный ущерб экономике России. В настоящее время возможны два пути: секторальные или индивидуальные санкции. Наиболее болезненными из секторальных будут финансовые ограничения.

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Как ударить по Путину Меры против крупных государственных банков и инвестиционных агентств можно расширить на добычу полезных ископаемых, металлическую индустрию, перевозку товаров по морю и страхование. Госкомпании в этих секторах тоже могут стать объектом санкций.

В дополнение к этому есть договоренность от 21 июля между США и Германией относительно энергетической безопасности и "Северного потока – 2". Хотя она и рассматривается как уступка Кремлю, но имеет в себе дополнительное согласие на ограничение и прекращение энергоэкспорта РФ, если Москва прибегнет к дальнейшим боевым действиям против Украины.

На индивидуальном уровне санкции должны быть направлены на ближайший круг Путина и его "кошельков" – российских олигархов и всех тех, кто делает путинизм вообще возможным.

Как сказал один диссидент, режим Путина не нуждается в верховенстве права, потому что тогда он может воровать. Но Запад должен его уважать, чтобы эти же люди свободно "парковали свое нелегально добытое добро в безопасности". Не нужно облегчать им игру.

Дипломатическая солидарность

Как это было в 2014 году? США и Европа ввели санкции против России спустя три месяца после начала войны. Хотя и поздно, но в сочетании с героической обороной со стороны Украины, они могли заставить Путина отойти назад, не прибегать к дальнейшим военным действиям, и хотя бы частично отложить свои планы относительно захвата украинской территории.

Но сейчас президент РФ испытывает этот барьер снова: на сколько далеко он сможет зайти в вопросе Украины без уплаты высокой цены. И может думать, что видит признаки слабости: хаотичный выход США из Афганистана, занятость европейцев на собственных выборах, споры между членами НАТО. США стремятся увидеть прогресс в спорных вопросах с Россией по кибербезопасности, несмотря на постоянные кибератаки со стороны РФ на американскую инфраструктуру.

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Цены на газ достигли максимума, а Россия в это время уменьшает поставки и использует его как оружие против Украины (требуя сертификации и запуска "Северного потока – 2").

"Северный поток – 2" / Карта Offshore Energy

У Штатов и Европы есть инструментарий, чтобы развеять мнения Путина о слабости или неспособности противостоять агрессии Кремля. Они должны действовать солидарно, поддерживать Украину, не реагировать на угрозы и не показывать панического желания разрешить ситуацию, приняв требования Путина.

Как США и ЕС могут остановить Россию

Итак, что Вашингтон и Брюссель могут сделать прямо сейчас? Есть несколько идей и вариантов, отметили авторы статьи.

Первое: стоять рядом с Украиной, чтобы отбросить выгодные Путину условия в вопросе завершения конфликта. Как ее федерализация с Донбассом, который контролирует Россия правом вето на внешнюю политику.

стоять рядом с Украиной, чтобы отбросить выгодные Путину условия в вопросе завершения конфликта. Как ее федерализация с Донбассом, который контролирует Россия правом вето на внешнюю политику. Второе: усилить дипломатические усилия, основанные на Западной, не кремлевской, интерпретации минских договоренностей. Последние позволяют Путину предъявлять некоторые требования (например, некоторую автономию для Донбасса). Не скомпрометировать суверенитет Украины, как это на максимуме делает президент России.

усилить дипломатические усилия, основанные на Западной, не кремлевской, интерпретации минских договоренностей. Последние позволяют Путину предъявлять некоторые требования (например, некоторую автономию для Донбасса). Не скомпрометировать суверенитет Украины, как это на максимуме делает президент России. Третье: четко показать, что "стабильные и предсказуемые отношения" не допускают закрытия глаз на военные действия или использование энергии в качестве оружия против Украины (или если клиент Путина Лукашенко действует против Польши и стран Балтии мигрантами).

четко показать, что "стабильные и предсказуемые отношения" не допускают закрытия глаз на военные действия или использование энергии в качестве оружия против Украины (или если клиент Путина Лукашенко действует против Польши и стран Балтии мигрантами). Четвертое: быстро передать Украине дополнительное вооружение для самообороны и сдержать атаку России.

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Пятое: помочь Украине с поставкой газа и угля этой зимой, увеличить усилия касательно интеграции энергосистемы Украины с Европой.

помочь Украине с поставкой газа и угля этой зимой, увеличить усилия касательно интеграции энергосистемы Украины с Европой. Шестое: Дальше толкать Украину в направлении имплементации реформ, верховенства права, уменьшения влияния олигархов и создания преуспевающего и свободного государства, которое может вдохновлять россиян и станет эффективным вызовом для путинизма.

Сильная и объединенная политика США и Европы против России Путина имеет лучшие шансы на отвержение атаки Москвы против Украины. На фоне такой солидарности даже диктатор призадумается.

Сильная немецкая позиция может играть решающую роль для Путина, учитывая сильные связи между двумя странами во времена Ангелы Меркель. Но сначала нужно иметь дело с Россией, как она есть, усиливая сотрудничество с Киевом (это уже делают Британия и США).