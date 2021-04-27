Чехия высылает десятки российских дипломатов, а разведчики, которые отравили Скрипалей также подорвали чешские запасы оружия. Две столицы дошли до худшей точки в истории.

Новая жизнь старого дела

2014 год был взрывным не только для Украины, но и для Чехии. Склад боеприпасов во Врбетице был взорван 16 октября, два человека погибли. По последним данным, там могло быть оружие для Украины (уже тогда!).

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Правда, реальное влияние этот инцидент на отношения Праги и Москвы оказал гораздо позже. Возможно, предполагают в Чехии сейчас, план был дискредитировать болгарскую фирму "Дунарит" в глазах Киева из-за потери жизненно важного товара.

А именно когда оказалось, что причастные к отравлению Скрипалей сотрудники российской разведки выполнили и чешское задание. Точка отсчета – 2018 год, но все серьезно ухудшились вот только сейчас. Вспомнить ситуацию 24 канал попросил чешского политолога Павела Гавличека из Ассоциации международных отношений.



Взрыв, о котором давно забыли / Фото Tek Deeps

"Взрывы произошли в середине октября 2014 года, после этого было расследование. Но оно ни к чему не пришло, дело закрыли через год", – сказал эксперт. Кейсом никто не занимался более трех лет. А вся работа на месте по очистке (деконтаминации), предотвращению дальнейших взрывов и подобного, была закончена только в октябре прошлого года.

И потом, только в 2018 начали снова, когда Анатолий Чепига и Александр Мишкин были идентифицированы как нападавшие на Скрипачей. В Чехии осознали, что они были включены в чешские события в селе Врбетице на юге Моравии", – добавил он. Акция должна была убить болгарского торговца Емельяна Гебрева оружием, который продавал его, в том числе Киеву (бомба должна была взорваться уже в Болгарии, но один заряд сработал раньше – 24).

На Гебрева ГРУ тоже позже совершила покушение с использованием "Новичка". Заболел также его сын и еще один работник оборонной отрасли страны.

Лишь в марте 2021 года появились четкие доказательства участия российской спецслужбы ГРУ. Новые сведения 100% доказывают вмешательство российской стороны, – подчеркнул Павел Гавличек

Оба формально служат в воинской части 29155, которая известна уже на весь мир – занимается шпионажем, диверсиями и убийствами. Об этом на пресс-конференции рассказал глава правительства Чехии Андрей Бабиш. Россия, конечно, начала рассказывать об "американском следе".

Власти решили продолжить расследование, чтобы лучше понимать, что произошло. Несмотря на пророссийские настроения президента Милоша Земана. Чехия и Россия ранее уже имели точки накала. Но что там произошло на самом деле? Расследование чешских СМИ, Bellingcat и The Insider, раскрывает детали.

Кроме села Врбетице, "Петров и Боширов" также посетили город Острава – промышленный центр Чехии, за 300 км от Праги. Там они оставались в отеле Corrado. Через поддельные документы, получили доступ (с 13 по 17 октября) к складу боеприпасов. Документы были якобы из Молдовы и Таджикистана. Ангар №16 взорвался 16.10.2014 в 9:25 утра. В это время оба агента уже садились на лайнер из Вены в Москву.

Шпионская сеть под носом ЕС

Кстати, о Вене. Высокие чины – в частности, генерал Аверьянов, прилетали туда за несколько дней до событий. Столица Австрии сейчас – известное место для шпионов со всего мира, включая даже КНДР.

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Другая группа прибыла напрямую в Прагу, там были Сергей Федотов (третий из нападавших на Скрипачей позже) и Егор Гордиенко, тоже с 29155. Европейская контрразведка составила список из 15-ти человек ИГРУ, которые перемещались по Европе, в том числе по Франции и Швейцарии.

Федотов, к примеру, был в Софии в 2015 году, когда напали на Гебрева. Болгария, после скандала с похищением секретных документов, объявила двух высокопоставленных дипломатов РФ персонами нон грата.

Спокойствие и уют ЕС играл на руку ГРУшникам. Территория "Верхней Савойи стала удобной и практичной базой из-за близости к Женеве – "черной дыре внутри Шенгена"", – рассказал журналист Le Figaro Жак Фоллору. "Петров и Боширов" могли незаметно прилетать и улетать, при этом будучи в центре Европы.



Действующие лица части 29155, которые были и в Чехии / Коллаж Bellingcat

Остановки были зафиксированы в таких городках как Анмас, Эвиан и Шамони рядом со швейцарским рубежом. Узнали об этом благодаря приобретениям в магазинах одежды и ювелирных изделий. Дальнейшие полеты – через Париж, Лион и Ниццу. "Россияне не хотели привлекать внимание во Франции, чтобы оставаться в тени для дальнейших операций", – пояснил Фоллору.

Теперь едва ли не каждая страна будет искать доказательства участия 29155 на своей территории, чтобы использовать эти новые факты в своих целях, в том числе и политических. Чехия решила рассекретить это, но так делают далеко не все. "Это теневая война на поле спецслужб и в информационной плоскости", – резюмировал Жак Фоллору.

Шпионское гнездо Прага считает, что из 136 человек, зарегистрированных в посольстве РФ в Чехии, по крайней мере половина работает в спецслужбах. МИД Чехии годами пытался договориться о сокращении штата, но пришлось действовать радикально.

Дипломатический самолет домой

После того, как приведенные выше факты стали известны, россияне и чехи обменялись массовой высылкой дипломатов. Прага выслала из страны 18 человек, Москва отправила домой 20. Далее эскалация лишь возрастала, ибо Чехия поставила ультиматум: вернуть их обратно в 13:00 по Киеву 22 апреля.



Россиян из Чехии отправляли целыми самолетами с крамом / Фото France24

Поскольку этого сделано не было, то чехи решили уравнять количество персонала и выслать остальные – 63 человека всего. Таким образом, по обе стороны баррикад остается по 7 дипломатов и 23 работника, включая послов. Об этом 23 апреля заявил глава МИД Якуб Кулганек. Сенат Чехии принял призыв уменьшить вообще до 1, но на такой радикальный шаг решили не идти.

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"Относительно принятого Сенатом призыва оставить в посольстве РФ только посла и выслать всех остальных: пока это политические слова. Но такой вариант был вполне реальным, его тоже обсуждали", – сообщил аналитик Павел Гавличек.

Внезапная смена главы И именно в такой момент, во втором правительстве Андрея Бабиша решили сменить главу МИД. Вместо популярного и успешного Томаша Петржичека его возглавил бывший заместитель – Якуб Кулганек. Так произошло из-за определенных разногласий в Чешской Социально-демократической партии.

Россия для Якоба Кулганека – важнейший вызов, он объявил об этом, вступая на должность в МИД. Российско-чешские отношения сейчас худшие за все время, считает министр.



"У него хороший опыт работы в нескольких министерствах – иностранных дел, внутренних дел, обороны (с 2014 по это время, везде был заместителем министра). Имеет связи с очень опытными дипломатами и из США, владеет очень хорошо английским", – рассказал Павел Гавличек. В общем, является хорошим кандидатом с допуском к самым высоким уровням безопасности (что важно в это непростое время – 24). Довольно интересный человек, несмотря на то, что не является классическим политиком. Кулганек больше выглядит как офицер или госслужащий,

– добавил Павел Гавличек



Якуб Кулганек, новый глава МИД Чехии / Фото iROZHLAS

Отношения и так были довольно напряженными, но последние разоблачения ставят их на грань катастрофических, едва ли не полностью сломанных. Относительно полного разрыва дипломатических отношений "это конец, до которого еще можно дойти. Учитывая критическую ситуацию, его можно представить. Но я думаю, мы ограничимся сведением контактов к минимуму и все же не будем их разрывать", – сказал политолог.

Кроме посольств, Чехия и Россия еще имеют консульские учреждения. Чехия – два консульства, РФ – три (одно из них, кстати, в Остраве). Вот фактически только они и будут работать.

Влияние конфликта на регион и культурные войны

Россияне пытаются демонстрировать всему миру так называемую кампанию "Запада против России". Ее раскручивают как с помощью госканалов, так и через прокси-СМИ или дезинформацию. В том числе нацеленных на Украину, Чехию и другие государства. В Праге считают, что так "работают десятки вебсайтов". Их цель – поднять хаос и культурно-информационные войны в ЕС, чтобы расшатать единство блока.

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"Для Запада это еще один момент агрессии РФ против них. Недавно случилась целая серия инцидентов и шпионажа: в Болгарии и Италии. Включая, конечно, кризис между США и Россией", – пояснил Павел Гавличек. Чехию Москва обвиняет в "лояльности" ЕС и Штатам и отсутствии собственной международной политики.

Что касается Украины, то все происходящее повлияет на ситуацию с ней. С точки зрения ЕС, чешский инцидент и наращивание войск у границ Украины ложатся в цельную картину агрессивной России.

В Беларуси, как они говорят, должен был произойти переворот, поэтому ситуация на границах Украины сейчас сложная. В это были включены ФСБ и КГБ Минска и Москвы, но конечно, это все выдумано. В целом, чувствуется атмосфера эскалации и кризиса.

Кстати, любовь к РФ со стороны президента Милоша Земана дорого обходится Бабишу – он потерял двух министров правительства и большинство в парламенте. А все из-за продвижения президентом российской вакцины "Спутник-V". Земан неоднократно критиковал санкции против Кремля и аннексию Крыма, а в 2017 вызвал шок, предложив Киеву "компенсацию" за потерянный полуостров.

Понятно, что Чехия может вполне начать новую волну высылок и санкций против России (к ним, правда, в меньших размерах, уже присоединились Словакия и Польша – 24). Что означает одно – покоя регион Центрально-Восточной Европы не будет знать еще довольно долго.