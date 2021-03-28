Болгария разоблачила у себя на территории шпионов, которые хотели похитить документы ЕС и НАТО. Для их задержания пришлось проводить спецоперацию и высылать дипломатов.

В Болгарии вспыхнул крупный скандал: российские шпионы и местные, которые им помогали, пытались похитить информацию о ЕС и НАТО. Благодаря спецоперации, подозреваемых удалось задержать. София выслала двух дипломатов и сказала Москве "прекратить слежку". Но Кремль не хочет выпускать республику со своей орбиты.

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Как работала шпионская сеть в Софии

Женщина в белом жакете прибывает в посольство России в столице Болгарии. Начинает оживленное общение с кем-то неизвестным. Внутри здания на видео видно человека, который сидит и перечисляет деньги – вероятно, за свой шпионаж. Во время перехваченного разговора слышно руководителя группы: он рассказывал, как плакал отец, когда умер Сталин.

Эти записи, сделанные болгарскими следователями, были опубликованы 19 марта, сообщает CNN. Прокуроры предъявили обвинение шестерым своим гражданам – высшим чиновникам в сфере обороны и Службы военной разведки. Их обвинили в шпионаже в пользу России. Генпрокурор Иван Гешев сказал, что подобного "не было с 1944 года".

Указанная женщина имеет двойное гражданство и работала посредником, за что получала средства на дальнейшую деятельность от посольства РФ.



Схема болгарской шпионской команды / Инфографика World Stock Market

Она – жена лидера шпионов (Резидент на схеме – высокопоставленный экс-чиновник Минобороны страны). Этот же человек имел задачу "набрать нелегальную сеть агентов", которые имели доступ к секретной информации, пишет DW. Группа встречалась в публичных местах, в частности – на теннисных матчах.

Группа представляла серьезную угрозу нацбезопасности, собирая и передавая иностранному государству гостайны Болгарии, НАТО и Евросоюза,

– заявила сторона обвинения в своем заявлении.

Но существует и другое мнение: группа лиц не нанесла серьезный ущерб безопасности Болгарии и союзникам. Его высказал вице-премьер и министр обороны Красимир Карачканов. "Трудно сказать, что какая-то важная информация просочилась. Часть все равно была общедоступной", – сказал политик в интервью bTV. Но, добавил он, "каждый, кто шпионил, должен быть наказан".

На что охотились шпионы Также в распоряжении следствия оказалась записка, написанная на смеси болгарского и российского. В ней изложены основные цели группировки – информация о встречах в рамках Альянса, политика ЕС в отношении России и разведка об Украине и Беларуси. Особое внимание вызвал недавно созданный Морской координационный центр НАТО в Варне, на побережье Черного моря.

Раскрытие шпионов произошло за несколько дней до первого визита Госсекретаря США Энтони Блинкена в НАТО. Ключевая тема повестки – конечно, Россия.

Ожидается, что администрация президента Джо Байдена планирует занять более жесткую позицию в отношении Москвы, чем было во времена Дональда Трампа. На Болгарию Госдеп тоже обратил внимание, отметив: "внимательно наблюдают за расследованием".

Йенс Столтенберг, выступая на заседании глав МИД стран НАТО, прокомментировал ситуацию: "В Болгарии мы наблюдаем модель российской поведения – попытка подорвать демократические институты, вмешиваться во внутреннюю политику, укреплять свою разведку".

Высылка дипломатов и связи с Россией

Отвечая на шпионские события, власти Болгарии выслали двух российских дипломатов из страны. Они якобы "осуществляли деятельность, несовместимую с дипломатическими отношениями". Им дали 72 часа, чтобы покинуть страну. По данным местных СМИ, эти дипломаты в реальности работали на российскую военную разведку.

София также призвала Кремль "прекратить шпионскую деятельность". Всего с 2019 года, уже восемь россиян были высланы из Болгарии. Последним был военный атташе, который собирал данные о солдатах США во время учений.



Несмотря на членство в ЕС и НАТО, Болгария сохраняет дружбу с РФ / Фото DW

Впрочем, Болгария предпочитает хранить теплые отношения с РФ, потому что очень зависит от ее энергии. Посольство РФ заявило о новых попытках вбить клин между "друзьями" и демонизировать Россию. Дружба имеет исторические корни: до 1989 года, Болгария была одним из самых преданных членов Варшавского договора. И очень верным союзником СССР во время Холодной Войны.

Сейчас, несмотря на членство в ЕС и НАТО, Болгария стала любимой целью шпионов из России. Это как Вена была центром Европы по шпионажу после Второй Мировой. Болгария имеет важные базы возле Черного моря. Именно оттуда летают самолеты Альянса для патрулирования региона.

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После аннексии, оккупации и милитаризации Крыма, регион находится под пристальным вниманием военных обоих лагерей. Например, в 2020 году НАТО использовало базу графа Игнатьева для шести F-16 армии США.

Пророссийские силы поддерживают близкие по идеологии группы в стране. Одну из них – Национальное Движение "Русофилы" – возглавляет Николай Малинов (уже успел побывать в России и получить орден из рук Путина).

Его обвиняли в шпионаже и отмывании средств. Считается (но еще не доказано), что именно он создал документ о "шагах, необходимых для полного реформирования геополитической ориентации Болгарии, для удаления ее от Запада и приближения к России".



Малофеев "засветился" как в Болгарии, так и в Украине / Фото Alchetron

С этой целью, он поддерживал другую группу – "Общество двуглавого орла". Ею руководит олигарх Константин Малофеев – поборник РПЦ, который предлагал сделать Путина царем. Болгария запретила ему въезд на 10 лет после попытки (неудачной) приобрести местную телевизионную сеть. Еще раньше, олигарх получил санкции от США и ЕС за финансирование сепаратистов на востоке Украины.

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Заочно, болгары предъявили обвинение трем россиянам по делу отравления местного торговца оружием в 2015 году с использованием "Новичка" – нервно-паралитического реагента. Имя одного якобы раскрыто – Сергей Федотов, офицер разведки. Bellingcat считает его одним из причастных к нападению на Скрипалей.

Новые аресты вызвали очередной кризис в отношениях Софии и Москвы. Но если прокуроры Болгарии правы, Россия действительно рассматривает Болгарию как теневой канал воздействия на НАТО и ЕС и канал поставки оружия в Украину.