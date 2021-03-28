Болгарія викрила у себе на території шпигунів, які хотіли викрасти документи ЄС та НАТО. Для їхнього затримання довелось проводити спецоперацію та висилати дипломатів.

У Болгарії спалахнув великий скандал: російські шпигуни та місцеві, що їм допомагали, намагалися викрасти інформацію про ЄС та НАТО. Завдяки спецоперації, підозрюваних вдалося затримати. Софія вислала двох дипломатів та сказала Москві "припинити стеження". Але Кремль не хоче випускати республіку зі своєї орбіти.

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Як працювала шпигунська мережа у Софії

Жінка у білому жакеті прибуває до посольства Росії у столиці Болгарії. Починає жваве спілкування з кимось невідомим. Всередині будівлі на відео видно чоловіка, який сидить та перераховує гроші – ймовірно, за своє шпигунство. Під час перехопленого дзвінка чутно керівника групи: він розповідав, як плакав його батько, коли помер Сталін.

Ці записи, зроблені болгарськими слідчими, були опубліковані 19 березня, повідомляє CNN. Прокурори висунули обвинувачення шістьом своїм громадянам – вищим чиновникам у сфері оборони та Службі військової розвідки. Їх звинуватили у шпигунстві на користь Росії. Генпрокурор Іван Гешев сказав, що подібного "не було з 1944 року".

Вказана жінка має подвійне громадянство та працювала посередником, за що отримувала кошти на подальшу діяльність від посольства РФ.

Схема болгарської шпигунської команди / Інфографіка World Stock Market

Вона – дружина лідера шпигунів (Резидент на схемі – високопоставлений ексчиновник Міноборони країни). Цей самий чоловік мав завдання "набрати нелегальну мережу агентів", які мали доступ до секретної інформації, пише DW. Група зустрічалася у публічних місцях, зокрема – на тенісних матчах.

Група представляла серйозну загрозу нацбезпеці, збираючи та передаючи іноземній державі держтаємниці Болгарії, НАТО та Євросоюзу,

– заявила сторона обвинувачення у своїй заяві.

Але існує й інша думка: група осіб не завдала серйозної шкоди безпеці Болгарії та союзників. Її висловив віцепрем'єр та міністр оборони Красімір Карачканов. "Важко сказати, що якась важлива інформація просочилася. Частина все одно була загальнодоступною", – сказав політик в інтерв'ю bTV. Але, додав він, "кожен, хто шпигував, має бути покараний".

На що полювали шпигуни Також у розпорядженні слідства опинилася записка, написана на суміші болгарської та російської. У ній викладено головні цілі угруповання – інформація про зустрічі в рамках Альянсу, політику ЄС щодо Росії та розвідку про Україну та Білорусь. Особливу увагу викликав нещодавно створений Морський координаційний центр НАТО у Варні, на узбережжі Чорного моря.

Розкриття шпигунів сталося за кілька днів до першого візиту Держсекретаря США Ентоні Блінкена до НАТО. Ключова тема повістки – звісно, Росія.

Очікується, що адміністрація президента Джо Байдена планує зайняти більш жорстку позицію щодо Москви, ніж було за часів Дональда Трампа. На Болгарію Держдеп теж звернув увагу, зазначивши: "уважно спостерігають за розслідуванням".

Єнс Столтенберг, виступаючи на засіданні голів МЗС країн НАТО, прокоментував ситуацію: "У Болгарії ми спостерігаємо модель російської поведінки – намагання підірвати демократичні інститути, втручатися у внутрішню політику, зміцнювати свою розвідку".

Висилка дипломатів та зв'язки з Росією

Відповідаючи на шпигунські події, влада Болгарії вислала двох російських дипломатів з країни. Вони нібито "здійснювали діяльність, несумісну з дипломатичними відносинами". Їм дали 72 години, щоб покинути країну. За даними місцевих ЗМІ, ці дипломати в реальності працювали на російську військову розвідку.

Софія також закликала Кремль "припинити шпигунську діяльність". Загалом з 2019 року, вже вісім росіян були вислані з Болгарії. Останнім був військовий аташе, що збирав дані про солдатів США під час навчань.

Попри членство у ЄС та НАТО, Болгарія зберігає дружбу з РФ / Фото DW

Втім, Болгарія воліє зберігати теплі відносини з РФ, бо дуже залежить від її енергії. Посольство РФ заявило про нові спроби вбити клин між "друзями" та демонізувати Росію. Дружба має історичні корені: до 1989 року, Болгарія була одним з найбільш відданих членів Варшавського договору. І дуже вірним союзником СРСР під час Холодної Війни.

Зараз, попри членство у ЄС і НАТО, Болгарія стала улюбленою ціллю шпигунів з Росії. Це як Відень був центром Європи зі шпигунства після Другої Світової. Болгарія має важливі бази біля Чорного моря. Саме звідти літають літаки Альянсу для патрулювання регіону.

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Після анексії, окупації та мілітаризації Криму, регіон перебуває під пильною увагою військових обох таборів. Наприклад, у 2020 році НАТО використовувало базу Граф Ігнатьєво для шести F-16 армії США.

Проросійські сили підтримують близькі за ідеологією групи в країні. Одну з них – Національний Рух "Русофіли" – очолює Микола Малінов (вже встиг побувати в Росії та отримати орден з рук Путіна).

Його звинувачували у шпигунстві та відмиванні коштів. Вважається (але ще не доведено), що саме він створив документ про "кроки, необхідні для повного реформування геополітичної орієнтації Болгарії, віддалення її від Заходу та наближення до Росії".

Малофєєв "засвітився" як у Болгарії, так і в Україні / Фото Alchetron

З цією метою, він підтримував іншу групу – "Товариство двоголового орла". Нею керує олігарх Костянтин Малофєєв – поборник РПЦ, який пропонував зробити Путіна царем. Болгарія заборонила йому в'їзд на 10 років після спроби (невдалої) придбати місцеву телевізійну мережу. Ще раніше, олігарх отримав санкції від США та ЄС за фінансування сепаратистів на сході України.

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Заочно, болгари висунули звинувачення трьом росіянам по справі отруєння місцевого торговця зброєю у 2015 році з використанням "Новічка" – нервово-паралітичного реагента. Ім'я одного нібито розкрито – Сергій Федотов, офіцер розвідки. Bellingcat вважає його одним з причетних до нападу на Скрипалів.

Нові арешти спричинили чергову кризу у відносинах Софії та Москви. Але якщо прокурори Болгарії праві, Росія дійсно розглядає Болгарію як тіньовий канал впливу на НАТО та ЄС та канал постачання зброї в Україну.