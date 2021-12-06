Такую позицию озвучил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. По его словам, позиции американской и российской сторон перед этими переговорами достаточно прозрачны.

Важно Без общего заявления: Байден и Путин будут говорить по защищенной линии видеосвязи

Подоляк добавил, что итоговую оценку переговорам будут давать уже после них.

Обе стороны ясно дали понять с чем выходят на эти переговоры. Но что может перейти из возможного в практическое измерение – можно будет сказать только по итогам переговоров,

– отметил Подоляк.

Он подчеркнул, что это уже вторые прямые переговоры Байдена и Путина. Соответственно, пришло время провести аудит тех направлений, которые были очерчены на саммите в Женеве.

Обратите внимание! Предыдущие переговоры Путина и Байдена прошли 16 июня 2021 года в Женеве. Тогда МИД России выразил надежду на "контакт" президентов в ближайшее время.

"Сейчас же можно отметить тот факт, что подобные контакты между лидерами США и России точно полезны для международного сообщества, ведь они делают глобальную картину более понятной и предсказуемой", – пояснил советник главы Офиса Президента.

Что известно о встречах Байдена и Путина

США и Россия согласовали дату переговоров президентов Джо Байдена и Владимира Путина. Разговор запланирован на 7 декабря.

Россия делает большие ставки на эту встречу

Накануне помощник российского лидера по внешней политике Юрий Ушаков заявил, что Путин и Байден могут поднять вопрос о невступлении Украины в НАТО.

По его словам, Москве срочно необходимы гарантии по поводу не расширения альянса на восток. Также Ушаков упомянул о напряженной ситуации на границе с Украиной, но "забыл", что именно Россия виновата в эскалации и дестабилизационных действиях.

В Госдепе США сообщили, что во время переговоров с Путиным Байден заявит о поддержке территориальной целостности Украины и готовности к ее защите. Также глава Белого дома будет настаивать на более стабильных и предсказуемых отношениях.

Путин и Байден обсудят Украину на видеовстрече: смотрите видео