Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Переговоры не будут транслировать, ведь они будут проходить по защищенной линии видеосвязи.

Ранее На встрече с Путиным Байден заявит о намерении защищать целостность Украины, – Госдеп

Переговоры будут в закрытом формате

Сначала покажут несколько начальных кадров со встречи. Сразу после этого общение продолжится в закрытом формате.

Никакого прямого эфира не будет. Мы покажем, я думаю, первые кадры общения обязательно. Разумеется, это будут лишь первые кадры,

– пояснил Песков.

Ориентировочно переговоры стартуют в шесть вечера по московскому времени. В Кремле думают, что продлится разговор достаточно долго.

Что касается участия делегаций, то по словам Пескова, встречу предусматривали – как исключительно между двумя главами государств. Будет ли кто-то возле Байдена в это время – в Кремле не знают.

Обратите внимание! Ни одного совместного заявления после переговоров не предвидится. Пресс-служба лишь пообещала дать уведомление о результатах.

Какие темы обсудят президенты

Тема напряженности возле украинской границы будет одной из главных на переговорах. Однако Песков это охарактеризовал как "продвижение НАТО к границам России".

Нужно будет обсудить, каким образом реализуются те понимания, которые были достигнуты в Женеве, пробежаться, посмотреть, что реализуется в полной мере, что требует дополнительных усилий. Конечно, это двусторонние отношения, которые продолжают оставаться достаточно в плачевном состоянии,

– сказал Песков.

В Кремле убеждают, что "гарантии безопасности не могут быть односторонними, а лишь взаимными". Мол, Путин настаивает на "справедливом характере отношений".

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Коротко о новых переговорах Путина и Байдена:

Очная встреча Байдена и Путина состоялась 16 июня 2021 года в Женеве.

Недавно МИД России предположил, что вскоре произойдет быстрый "контакт" между американским и российским президентами.

Впоследствии Кремль назвал дату переговоров – 7 декабря. Разговор состоится в видеоформате.

В Госдепе подчеркнули, что Байден заявит о намерении защищать территориальную целостность Украины.

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