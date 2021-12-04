Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции. Байден, по мнению Блинкена, уверит Путина в решимости противостоять агрессии против Украины.

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Байден будет настаивать на большей предсказуемости отношений

Также глава Белого дома подчеркнет, что США стремятся к гораздо более предполагаемым и стабильным отношениям с Россией. Американский президент убежден, что одна страна не может изменять границы другой силовым методом.

Блинкен говорит, что между миграционным кризисом и агрессией России есть связь

Госсекретарь предполагает, что существует определенная взаимосвязь между миграционным кризисом на границе возле Беларуси, запуском "Северного потока-2" и военной угрозой на границе Украины.

Пока никаких дат переговоров в Белом доме не сообщили

Отметим, что накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что сейчас обсуждают лишь возможность проведения встречи президентов. Однако, заверила пресс-секретарь Байдена, это будет шанс обсудить стратегические вещи – в частности, наращивание военной угрозы возле украинской границы.

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Коротко о предстоящей встрече Путина и Байдена:

В последний раз Путин и Байден встречались 16 июня 2021 в Женеве.

Недавно в МИД России выразили надежду на быстрый "контакт" президентов.

Эксперты считают, что украинский вопрос обязательно поднимут на встрече, однако он будет только одним из многих.

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