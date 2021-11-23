Об этом рассказал эксперт по международным отношениям Александр Сушко в эфире 24 канала. Для Украины более важными являются те форматы, где она непосредственно присутствует.

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По словам Сушко, поскольку украинской стороны не будет за столом переговоров, не стоит возлагать на встречу больших ожиданий. В частности, не нужно надеяться что это решит все ключевые вопросы.

Когда бы эта встреча Байдена и Путина не состоялась, на ней украинский вопрос будет лишь одним из многих. Александр Сушко Эксперт по международным отношениям

Стоит заметить, что несмотря на заявления Кремля, в Белом доме пока отрицают разговоры о встрече Путина и Байдена.

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